Naidenoff: “Sentimos El Acompañamiento De Los Docentes Y Confío En Ellos Para Seguir Por Este Camino”

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, ratificó el compromiso con la docencia chaqueña y destacó los avances logrados en el sistema educativo.

La ministra Naidenoff, se refirió este miércoles a la situación de la docencia chaqueña en el actual contexto económico, señalando que “momentáneamente no están dadas las condiciones para abonar ningún aumento”. No obstante, afirmó comprender profundamente el sentimiento de los docentes y aseguró que desde el Ministerio se continuará acompañando su labor “con todas las herramientas disponibles”.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno del Chaco cumplió con los compromisos asumidos desde el inicio de la gestión, entre ellos: la reanudación de los concursos docentes, la implementación de un programa de capacitación de calidad y la conformación de equipos interdisciplinarios para garantizar la inclusión educativa. Respecto a la política salarial, Naidenoff señaló que los sueldos docentes han registrado un incremento superior al 200% desde el inicio de la gestión del gobernador Leandro Zdero, pero aclaró que la realidad presupuestaria actual no permite otorgar nuevos aumentos.

“El gobernador tiene un aprecio muy especial por la docencia, lo ha demostrado desde el comienzo”, sostuvo la ministra, y agregó que “estamos en un proceso de ordenamiento que también implica atender prioridades básicas, como la salud; la distribución de insumos escolares y el mantenimiento edilicio, con más de 3.200 pedidos de refacción registrados en la Subsecretaría de Infraestructura Escolar”.

Finalmente, Naidenoff valoró el fuerte compromiso de la docencia chaqueña, especialmente en las acciones para mejorar los niveles de lectura en los estudiantes. “Confío en ellos para seguir por este camino, porque los alumnos y las familias no tienen la culpa de los vaivenes económicos del país. De esta situación, se sale con más y mejor educación”, concluyó.