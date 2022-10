Ministra de Trabajo aseguró que el Presidente le pidió “cuidar el empleo y el salario”

Impactos: 3

La designada ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, aseguró que el presidente Alberto Fernández le pidió llevar a cabo una gestión que “cuide los puestos laborales y los salarios, y afirmó que para el Gobierno nacional “es central” mantener las negociaciones colectivas entre los gremios y las cámaras patronales.

“Lo que me pidió el Presidente (Alberto Fernández) es que cuide de los puestos de trabajo y el salario de los y las trabajadoras de Argentina. Esa es mi principal misión. Para nosotros la institución de la negociación colectiva es central. Las paritarias son una herramienta que los peronistas defendemos muchísimo y que este gobierno ha sostenido para que el salario le gane a la inflación”, aseguró Olmos en declaraciones formuladas anoche a la TV Pública.

Olmos, quien asumirá el próximo jueves, consideró que la actual administración heredó “enormes restricciones” por parte del gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, a lo que se sumaron cuestiones como la pandemia de coronavirus y la guerra entre Ucrania y Rusia, que tuvieron “un tremendo impacto” en la economía de Argentina y generaron “un nivel muy alto de inflación”.

“Mi responsabilidad, desde la cartera de Trabajo, será estar junto a los trabajadores y sus organizaciones. El tema de los ingresos es algo crítico. Hay un sector muy golpeado que es el sector informal, que durante el macrismo perdió un 20% de su capacidad adquisitiva. Nuestro gobierno, siempre ha intentado mantener y recuperar la capacidad adquisitiva”, remarcó.

Por otra parte, consultada sobre las primeras reuniones previstas con la CGT y las organizaciones sociales, Olmos destacó que “el método de trabajo será el diálogo y el intercambio” con los distintos actores que componen el mundo laboral.

“En todo mi trayectoria político estuve codo a codo con los compañeros del movimiento obrero. Para mí, es de lo más grato poder trabajar de forma fluía junto a ellos”, apuntó.

Al ser consultada sobre la situación interna del Frente de Todos (FdT), la dirigente del peronismo porteño respondió que en la coalición gobernante hay “diálogo permanente porque ese es el método de construcción”.

“Hay distintas posiciones y vamos a trabajar para el bien común. La Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) le presta especial atención al tema del salario, como todas y todos los que tenemos un compromiso para construir una sociedad más justa”, subrayó la exlegisladora porteña.

Además cuestionó “esa línea libertaria y neoliberal” que hoy expone el expresidente Mauricio Macri y que fue “disimulada” por Cambiemos durante la campaña electoral de 2015.

“Hay un debate cultural. Ellos (los dirigentes de Juntos por el Cambio) quieren imponer una ideología que atenta contra todo el sistema de derechos que puede construir una sociedad más justa. Esa propuesta es como entregarle al pueblo una soga con la cual ahorcarse. Estamos en contra y tenemos un proyecto que no por casualidad se llama justicialista. Las empresas del Estado son banderas esenciales del desarrollo de nuestra Nación. Son conceptos conceptos de soberanía e importancia estratégica que el macrismo no acompaña”, puntualizó. (Télam)