Milei bajó a sus candidatos a gobernador en Corrientes y Misiones

Impactos: 4

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, decidió bajar sus candidatos a gobernador en las provincias de Corrientes y Misiones.

Según supo la agencia NA, la determinación de no competir habría llegado desde Buenos Aires y estaría vinculada al escaso caudal electoral en ambas provincias, donde se espera una fuerte polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

En Corrientes, el concejal Lisandro Almirón del partido Unión Celeste y Blanca, identificado con Milei, indicó a medios locales que “hubo un acuerdo nacional de no participar en las elecciones” provinciales del próximo 7 de mayo y reservarse “para la contienda electoral más importante que es la nacional”.

“El Partido Unión Celeste y Blanco no participará de las elecciones Provinciales. Nuestro Candidato a Presidente es Javier Milei, nuestra prioridad esta puesta en la elección Nacional”, precisó Almirón en su cuenta de Twitter.

En tanto, la referente de Milei en Misiones, Ninfa Alvarenga, renunció a su candidatura a gobernadora por el Partido de Integración y Militancia (PIM) para las elecciones del 7 de mayo próximo.

Mediante un comunicado, Alvarenga anunció que “se ha visto obligada a retirar su participación en las elecciones provinciales”.

“Habíamos presentado todas las fichas de afiliación de nuestro partido Vida y Libertad, en tiempo y forma; se presentaron 1.300, necesitándose solo 800 para armar partido; no fueron contabilizadas a tiempo por mora judicial que nos dejó afuera de los plazos”, detalló el PIM, según replicaron los medios locales.

Y concluyeron: “Entendimos, finalmente, que si no tenemos nuestra propia herramienta electoral, la que nos fue vedada por la Justicia misionera, no podemos seguir adelante, ya que somos un grupo que trabaja desde hace tres años y cuyo crecimiento da lugar a que se nos quiera infiltrar y cooptar de maneras varias, lo cual no vamos a permitir y preferimos no competir”.

NA