Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con EFTA

La Cancillería argentina anunció la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y los Estados miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en inglés). El convenio abarca una zona comercial de alrededor de trescientos millones de personas , luego de ocho años de negociaciones.

Según detalló la entidad diplomática, el acuerdo fue suscripto por el Mercosur; el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein y sus pares de Brasil, Mauro Vieira; Uruguay, Mario Lubetkin; y la viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Patricia Frutos.

El tratado creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de USD 4,3 billones, señaló agencia EFE.

«Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos», indicó el ministerio.

Según la cartera, esto creará nuevas oportunidades de negocios para los agentes económicos en los países de ambas entidades, «incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción».

Además, se «proveerá mayor acceso a los mercados y normativa modernizada para el despacho de aduana». «Los agentes económicos se beneficiarán de la mayor previsibilidad y certidumbre jurídica en el comercio», se expresó.

Entre los rumbros incluidos están bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias.

Las negociaciones comenzaron con una primera ronda en julio de 2017 en Buenos Aires y se celebraron 14 rondas de negociación en total.