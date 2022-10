Impactos: 38

Marcelo Gallardo confirmó que se va de River tras ocho años y medio de ciclo. “Vengo a hacer un anuncio. Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil”, dijo.

¿QUIÉN VA A REEMPLAZAR A MARCELO GALLARDO EN RIVER?

En el canal TyC Sports indicaron que hay dos grandes candidatos: Martín Demichelis, actualmente en las inferiores del Bayern Munich de Alemania; y Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección argentina.

EL MOMENTO MÁS EMOTIVO DE LA DESPEDIDA DE MARCELO GALLARDO DE RIVER

El entrenador estuvo al borde de las lágrimas en todo momento. Para cerrar su conferencia de prensa utilizó una frase tremenda: “Esta fue una historia hermosísima”.

MARCELO GALLARDO SE VA DE RIVER: SUS FRASES MÁS IMPORTANTES

13 de octubre 2022, 12:48hs

• “Le agradezco al hincha. En cada homenaje que me hicieron al entrar a la cancha… será un recuerdo imborrable para mí. Les agradezco de todo corazón por semejante muestra de amor”.

• “Les agradezco a todo mi cuerpo técnico, a la gente que trabajó conmigo”.

• “Mi etapa fue increíble. Todos tuvieron grandeza para vestir esta camiseta, ser entrenados por este cuerpo técnico. Con aciertos y errores”.

• “Tengo una paz interna muy sentida, que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido fue largo. Me hace sentir mucho orgullo”.

• “Vivimos cosas hermosas y otras no tanto. Pero eso hizo al grupo. Siempre miramos adelante. No claudicamos nunca, trabajamos con sacrificio”.

• “El domingo es mi último partido en el Monumental”.

• “Gracias por todo el respeto y el amor que me brindaron”.

• “Esta historia fuer hermosísima”.