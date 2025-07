“Los casos fueron probados y las jubilaciones dadas de baja en el organismo”

«Se apunta a la maniobra falaz al estudio jurídico porque utilizaba información confidencial», apuntó «Capi» Rodríguez.

«Anses investigó internamente, probó el delito y ahí hicimos la denuncia penal», informó Rodríguez. En paralelo, comparó dicha investigación con la de pensiones truchas en Taco Pozo. «Hoy está probado el delito a diferencia de lo que ocurrió en Taco Pozo», diferenció.

«Este es el inicio de una investigación que tiene trazabilidad nacional. Es una metodología que se ocupaba en los distintos puntos del país donde descubrieron los vacíos legales que tenía el organismo y los vacíos que tenían los otros organismos que están involucrados los otros organismos», detalló.

MODUS OPERANDI

Consultado sobre la maniobra a cargo de un estudio jurídico de Resistencia, Rodríguez explicó: «Venía una persona que no le daban los años para jubilarse a este estudio y a partir de ahí del estudio le decían: ´no te hagas problema yo te los consigo. Y ahí empezaba la maniobra apócrifa, le endosaban a un empleador x falsamente, pagaban en Arca esa deuda extemporánea y después le salía la jubilación», describió.

Sobre el rol del estudio jurídico, el director regional de la Anses, dijo que «se apunta a la maniobra falaz del estudio jurídico porque utilizaba información confidencial. Conseguían la clave fiscal y utilizaban la clave de sus propios clientes para endosarle los empleados falsos».

¿HAY EMPLEADOS INVOLUCRADOS?

Sobre la posibilidad de que existan empleados involucrados, Rodríguez no lo descartó. «Eso se está investigando, está en proceso judicial y lo que determine esta investigación serán los resultados que se darán internamente», señaló. No obstante, deslindó todo tipo de responsabilidad a cargo de la patronal. En éste caso, la Anses. «La patronal no tiene nada que ver», afirmó. Y agregó: «Esta es una metodología que se viene utilizando en todo el país, es lo que supone el gobierno nacional y la ministra de Capital Humano».