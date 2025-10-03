La Uncaus dice presente en la Feria Iberoamericana del Libro 2025

La Feria Iberoamericana del Libro (FIL) Chaco 2025 comenzó este 2 de octubre, bajo el lema «Leer es tendencia», y la Universidad Nacional del Chaco Austral dirá presente con varias propuestas bibliográficas.

El sábado 4 de octubre, a las 18 horas, estará en el Espacio Violeta la presentación del libro «ESI con propósito» Una guía para la prevención y el bienestar de Editorial Uncaus». Las autoras del mismo son las doctoras Claudia Alejandra Conesa, Micaela Rocío Mazepa, Ángeles Adriana Fortini. La presentación será realizada por el doctor José Bolaño.

El lunes 6 de octubre, la Universidad expondrá dos obras bibliográficas en el Espacio Violeta y todas serán presentadas por el rector de la Casa de Altos Estudios, Germán Oestmann.

Comienzan las actividades a las 19 horas, con la presentación del libro «Impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito legal», de la Editorial Hammurabi y tiene como autor a Martín Leguizamón.

A las 20 horas, se expondrá el libro titulado «Derecho y Sociedad en transformación. Una mirada académica binacional sobre corrupción, justicia, paz y dignidad humana», de Editorial ConTexto. Directores Edson Dinon Marques Chicciores y Germán Oestmann.

El día 7 de octubre se mostrará el libro «Las Crisis Políticas en las Provincias Argentinas (1983-2023)», un compilado de la Editorial Uncaus realizado por Cintia Rodrigo y Sebastián Mauro. Será presentado por las doctoras Victoria Ortiz de Rozas y Fernanda Maidana, el doctor Manuel Guillermo García Solá y Raúl «Tato» Romero Feris (exgobernador de la provincia de Corrientes).

Además de estas presentaciones, el stand de la Editorial Uncaus estará todos los días en el predio para que aquellas personas que quieran adquirir material bibliográfico.

Recordemos que la FIL 2025 se trata de un acontecimiento cultural que se lleva a cabo en el Domo del Centenario de Resistencia y es de suma relevancia que cuenta con casi 20 años de trayectoria en la provincia. La entrada es libre y gratuita.