La previa del verano: todo lo que hay que saber sobre construcción y mantenimiento de piscinas

¿Cuánto cuesta construir una pileta? ¿Qué pintura usar? ¿Qué errores hay que evitar? Tendencias en materiales, accesorios y otros consejos que vale la pena tener en cuenta.

La pandemia provocó que mucha gente decidiera mudarse a lugares en contacto con la naturaleza. Esto, sumado a los bajos costos de construcción, impulsó una ola de nuevos propietarios en áreas suburbanas que no paran de crecer, que cuentan con mejores accesos y más servicios.

Para estos nuevos consumidores, y para aquellos que ya compraron, pero postergaron la construcción de la piscina, desde Selvas Natatorios, una empresa con 40 años de experiencia, calidad e innovación en la construcción de natatorios, acercan algunos tips para tomar decisiones acertadas. ¿Cuánto cuesta construir una pileta? ¿Qué pintura usar? ¿Qué errores hay que evitar? Tendencias en materiales, accesorios y otros consejos que vale la pena tener en cuenta.

¿Cuánto cuesta construir una pileta?

Hablar de costos en nuestro país resulta siempre un tema complejo, ya que debido a los problemas inflacionarios que sufrimos y muchas veces la falta de insumos los costos van variando constantemente. Adicionalmente, el costo de una pileta depende de muchas circunstancias, como el material de construcción, el tipo de pileta, el terreno o los accesorios. Sin embargo, es posible tener una idea general de precios; una pileta de medidas standard (8x4mts es el tamaño tradicional), con todo su equipo de filtrado completo, luces y revestimiento cuesta entre U$D 10.000 y U$D 12.000. De todas maneras, es importante remarcar que cada proyecto es único y el presupuesto siempre se debe ajustar específicamente a cada uno de ellos.

¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de construir una pileta?

Como ya fuimos explicando, son muchos los factores para tener en cuenta a la hora de construir una pileta y resulta importante no descuidar ninguno de ellos para obtener el proyecto ideal. El error más común resulta ser siempre el escatimar en los materiales de construcción. Muchas veces con la idea de poder vender a un mejor precio y realizar una mayor cantidad de piletas, se disminuyen las cantidades mínimas de materiales necesarias, lo cual compromete la estructura de la pileta y puede llevar a futuro problemas como rajaduras o filtraciones. Al estar trabajando con agua, es muy importante que la estructura sea resistente y no ceda con el tiempo y la presión de esta; para esto resulta indispensable, por ejemplo: utilizar doble malla con hierros de 6mm y refuerzos de hierro de 8mm, en caso de ser necesario reforzar con vigas transversales y utilizar un gran espesor de hormigón. Por lo tanto, no se puede “ahorrar” dinero en la cantidad y calidad de los materiales constructivos, realizarlo es el principal error.

¿Es clave la elección de la pintura para optimizar el funcionamiento de la pileta? ¿Qué pintura es más recomendable y por qué?

La realidad es que actualmente, la pintura no es el material óptimo para el mejor funcionamiento de la pileta. El principal motivo es que requiere constante mantenimiento. A pesar de que se fabriquen pinturas resistentes al agua, con el uso continuo de la pileta y los químicos necesarios para la limpieza del agua, la pintura inevitablemente se va desgastando. Adicionalmente, el material resulta áspero a la hora de utilizar la pileta.

Es por eso por lo que hoy en día la mejor opción es la de revestir el interior de la pileta con venecitas, ya que es un material inalterable, conlleva poco cuidado y sobre todo es agradable al tacto. Hoy en día existe una amplia variedad de diseños y colores de venecitas, como así también de calidades, estando las nacionales o las importadas, siendo una alternativa personalizable al gusto de cada cliente.

¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado?

Hoy las piletas son un integrante más de un entorno funcional y estético. Una pileta no solo te ofrece ese espacio de esparcimiento, sino que decora al jardín, hermosea el hogar y realza a toda la propiedad en sí. Es por eso por lo que las tendencias de los diseños también se van alterando según la evolución de las tendencias en la construcción de casas, ya que las piletas deben contar con un diseño similar y complementario a las mismas, deben continuar con el diseño elegido en todo el proyecto de vivienda, respetar el diseño y los tonos de la casa y el exterior.

Actualmente predominan los diseños minimalistas, de líneas rectas con playa o solárium húmedo, y bordes también rectos y lisos. En cuanto a los colores, además de los colores tradicionales de revestimiento como el celeste, azul, turquesa o blanco, se están abriendo paso las tonalidades oscuras, ya que muchas veces es la mejor forma en la que acompañan el estilo de la casa y el jardín.

¿Qué productos hay que usar para lograr el mejor funcionamiento de la pileta?

Para lograr el óptimo funcionamiento de la pileta, se debe contar con un equipo de filtrado completo. El sistema completo de filtrado se encuentra integrado por: la bomba, filtros y cañerías, los cuales se encargan de absorber el agua, limpiarla y oxigenarla para luego devolverla nuevamente a la pileta limpia. Funciona al accionarse la bomba, que puede ser de manera manual o automático a través de un timer.

¿Qué cloro conviene utilizar (según el material de la pileta): líquido, granulado rápido, granulado lento, pastillas?

En cuanto al mantenimiento del agua, los mejores productos químicos son el cloro granulado acompañado por pastillas. El cloro granulado puede ser de disolución rápido o lenta acorde al material utilizado en el interior de la pileta. Si la pileta se encuentra pintada, debe ser cloro granulado de disolución rápida, para que no tarde mas de lo debido en disolverse, y de esta manera cuidar la pintura. Si la pileta se encuentra revestida será el cloro granulado de disolución lenta, ya que no afecta a las venecitas que tarde mas tiempo en diluirse. Las pastillas que van situadas en boyas flotantes son a la vez triple acción, ya que cumplen con las acciones de clarificar, decantar y coagular el agua. El cloro liquido es recomendable evitarlo ya que es el de menor calidad y puede dañar tanto a la pintura como al revestimiento.

Como alternativa a estos químicos existen los ionizadores y purificadores solares o electrónicos, ambos eliminan algas, hongos, bacterias, virus y otras impurezas y pueden reducir la utilización del cloro entre el 50 y 80%.

Tres consejos para construir una pileta