La Policía del Chaco incorpora una camioneta Toyota Hilux recuperada en una causa de corrupción

Resistencia. La Jefatura de Policía del Chaco informó que, por disposición judicial, una camioneta Toyota Hilux 4×4 doble cabina, dominio AF999VD, fue entregada al servicio policial tras haber sido secuestrada en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas y fondos de origen ilícito vinculados a casos de corrupción.

Según el parte emitido este 24 de septiembre de 2025, el vehículo había sido incautado el 23 de septiembre en la causa judicial “Maniobras fraudulentas – fondos de origen ilícitos provenientes de la corrupción o fraude a la administración pública”, expediente FRE-5132/2023, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal de Resistencia N° 2.

La investigación involucra a Marcela Acuña, Emerenciano Sena y otros terceros, en un expediente que se sigue por presuntas maniobras de corrupción y desvío de fondos.

Destino del vehículo

La camioneta fue asignada a la División Patrulla Fluvial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, con la identificación policial DJ-09, y ya forma parte de la flota utilizada en tareas de prevención y control en zonas ribereñas.

Un refuerzo para la seguridad

Fuentes policiales destacaron que la incorporación de este rodado fortalece la capacidad operativa de la fuerza en áreas de difícil acceso, particularmente en zonas rurales y en las márgenes de ríos y lagunas donde actúa la Patrulla Fluvial.

Este hecho se enmarca en la política de recupero de bienes provenientes de delitos de corrupción, que permite que elementos incautados en causas judiciales sean reutilizados en beneficio de la comunidad a través de los organismos de seguridad.