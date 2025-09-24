El Gobierno eliminó 71 regulaciones comerciales y apuntó contra los «controles absurdos»

El Gobierno derogó 71 normas que imponían controles, trámites y obligaciones al comercio interno, con el objetivo de reducir la burocracia y «transparentar las relaciones de consumo». La medida se formalizó este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 357/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía.

Según detalló la cartera, las disposiciones derogadas eran resabios de programas y leyes ya eliminados, como Precios Justos, Ley de Góndolas y Ley de Abastecimiento, además de regulaciones vinculadas al extinto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

En concreto, se anularon:
  • 27 normas complementarias de la Ley de Abastecimiento.
  • 24 disposiciones ligadas al COPREC.
  • 20 regulaciones asociadas a programas en desuso, entre ellos El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, esas medidas habilitaban «controles de precios abusivos, exigencias de información sin utilidad práctica y regulaciones de programas dados de baja».

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión y la definió como un paso más para «eliminar el soviet», al que caracterizó como un entramado de normas que imponían precios máximos, cupos de producción e intervenciones sobre insumos estratégicos. «Eran regulaciones absurdas, limitantes del comercio y que solo imponían costos innecesarios que pagábamos todos los argentinos», sostuvo en la red social X.

Por su parte, desde Industria y Comercio afirmaron que la derogación contribuye a «conformar un ordenamiento jurídico más claro, que elimine trabas burocráticas y brinde mayor previsibilidad al comercio interno».

