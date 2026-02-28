La Justicia le negó el permiso a Claudio «Chiqui» Tapia para viajar a Venezuela

Cambios en el itinerario de viaje del presidente de la AFA

Tanto el presidente de la AFA como el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, tienen vigente una prohibición de salida del país en el marco de una causa por presunta evasión. Sin embargo, el juez autorizó días después a Tapia para viajar a Colombia y Brasil hasta el 27 de febrero, ya que consideró que “no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias” prevista para el próximo 5 de marzo.