La Justicia le negó el permiso a Claudio «Chiqui» Tapia para viajar a Venezuela

La decisión se tomó en el marco de la causa donde se investiga una presuntaevasión de más de $19.000 millones en la asociación. El dirigente pretendía participar, como representante de la CONMEBOL, en la inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Cambios en el itinerario de viaje del presidente de la AFA

Tanto el presidente de la AFA como el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, tienen vigente una prohibición de salida del país en el marco de una causa por presunta evasión. Sin embargo, el juez autorizó días después a Tapia para viajar a Colombia y Brasil hasta el 27 de febreroya que consideró que “no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias” prevista para el próximo 5 de marzo.

La salida quedó condicionada: pago de una caución real de $5 millones y cumplimiento de determinadas obligaciones procesales.

Sin embargo, su defensa presentó un escrito informando que Tapia modificaría su itinerario para viajar directamente desde Brasil a Caracas. Para el magistrado, este cambio excedía los límites de la autorización original, señalando que «no era ese ni el destino ni el itinerario autorizado».

Ante esta negativa, el dirigente regresó al país este viernes.

Para rechazar el nuevo pedido, Diego Amarante también advirtió «inconsistencias» en la documentación. “Se cursaron dos notas de invitación para el mismo evento, pero en cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización, lo que torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado(…)”, señala la resolución .

