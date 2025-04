La defensa de Fernando Ayala planteó que hubo filtraciones e irregularidades en la detención del empresario

En medio del revuelo mediático y judicial que generó el despliegue de agentes de la justicia el abogado particular del empresario Fernando Adrián Ayala tuvo contacto con la prensa y afirmó: «Me desespera la ligereza con la que información sensible y evidencia en curso se está haciendo eco en la opinión pública. Es imposible no preguntarse cómo videos que forman parte de una causa judicial llegan a manos ajenas adquiriendo una notoriedad que jamás debieron tener fuera de las instancias procesales. Esto representa no solo una violación a la privacidad — de la señora Reinau y del propio Ayala —, sino un claro exceso y un delito en sí mismo».

Al respecto, señaló: «Aclaro para quienes aún tienen dudas, que los hechos ventilados públicamente remiten a una causa de largo tránsito en la que Ayala ya estaba involucrado desde hace más de un año y medio. Los cargos surgen de la presunta utilización de facturas apócrifas y el supuesto lavado de activos. Sin embargo, este proceso estaba avanzando hacia una instancia de regularización y posible sobreseimiento, en función de las herramientas legales previstas para toda persona con la ley de blanqueo vigente de nuestro país».

¿De dónde proviene el dinero que se ve en los videos que se compartieron en las redes sociales?

El doctor Juan Martín Varas, indicó al respecto: «Sobre las imágenes que circularon, sostengo que no conocemos ni el origen preciso de esos fondos ni el contexto particular en que fueron obtenidas. La información que poseemos es apenas parcial y fragmentada, dado que el único acceso que tuvimos fue a esos videos filtrados. No hay, hasta el momento, elementos suficientes que justifiquen el escarnio público o una detención de estas características».

«Considero imprescindible que la Justicia actúe, por supuesto, pero el celo informativo y el respeto por la intimidad no pueden ser arrojados por la borda. La filtración desde el propio sistema judicial es un hecho que violentó severamente derechos fundamentales y dejó a mi defendido, y a la señora Reinau, expuestos ante una opinión pública que no cuenta con los elementos completos ni la perspectiva procesal adecuada», aseguró.

Cuál es la situación procesal del empresario detenido

Sobre la situación procesal actual, el abogado Varas aseguró: «Solo Ayala fue notificado de su prisión preventiva, mientras que la señora Reinaud mantiene su libertad. Es importante remarcar que ambos fueron inicialmente incluidos en el expediente, pero la investigación se encontraba ya en etapa avanzada y la prospectiva era la de blanqueo y cierre, no la detención arbitraria ni la exposición pública». Y añadió: «Debo también aclarar —para despejar rumores— que la relación de mi defendido con personas mencionadas en la causa, como Walter Pasko, era estrictamente profesional y se terminó hace años, mucho antes siquiera de que se inicie esta causa. No había ninguna connivencia ni participación en maniobras delictivas, ni esos vínculos siguieron una vez que se detectaron irregularidades de orden administrativo en la gestión de papeles».

«No es testaferro de Tito López»

Consultado sobre versiones que vinculan al detenido Ayala con el líder piquetero Tito López, como un posible testaferro, el profesional de la justicia fue contundente: «Para nada, para nada. No tiene nada que ver con ese ciudadano, ni tiene relación alguna con esa persona.