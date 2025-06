Justo Ramón Sotelo: una vida de radio y nuevos reconocimientos.

El pasado sábado en la ciudad de Famaillá, provincia de Tucumán, se celebró la VII° Edición de los Premios “Ciudad de Famaillá” a los Medios Nacionales. En esta ocasión, el programa «Justo en Domingo» , que se emite los domingos de 10 a 12 por Radio Provincia del Chaco 101.5 Mhz, fue distinguido como ganador en la terna de Programas entretenimiento en Radio. La entrega reconoció la trayectoria y el compromiso del ciclo con la difusión de la cultura chaqueña.

El reconocido locutor chaqueño Justo Ramón Sotelo fue protagonista de una emotiva entrevista radial en la que repasó su trayectoria, anécdotas de vida y su profunda pasión por la comunicación. Con más de 60 años dedicados a la docencia y a la radio, Sotelo es considerado un verdadero prócer de los medios de comunicación de la provincia del Chaco.

Desde muy temprano, cuando el sol apenas asoma y el cielo aún conserva las estrellas, Sotelo ya está conectado con su “casa”, como llama a la radio. “Esto corre por las venas”, expresó con entusiasmo, fiel a su estilo cercano y cálido que lo caracteriza cada domingo en la 101.5, donde divierte a las familias chaqueñas con historias, juegos y relatos populares.

Durante la entrevista, recordó con afecto sus años como maestro rural, etapa que dejó una huella profunda en su vida. “A las cinco y media ya estábamos levantados, prendiendo el fueguito para el mate cocido de los chicos que llegaban a las siete y media con ese frío, cada uno con su latita”, rememoró.

Su incursión en los medios fue tan orgánica como natural. Comenzó haciendo propaganda callejera con un auto, un tablón y altavoces. Más adelante montó una central con parlantes en esquinas del pueblo para comunicar noticias, ofertas y bailes de campo. Ese vínculo con la comunicación popular fue la semilla de una vocación que se profesionalizó años después, cuando decidió estudiar locución en Buenos Aires.

“El profesor Farenga nos tenía cortitos. Si uno se equivocaba, volvía. A mí me mandó de vuelta por decir mal ‘Volkswagen’. Tuve que juntar moneditas para volver a rendir”, contó entre risas. También recordó con orgullo su formación técnica, el respeto por el idioma y el acento regional que los profesores aceptaban siempre que se cuidara al oyente: “Nos metían el respeto al oyente”, enfatizó.

Sotelo lleva acumulados más de 50 premios a lo largo de su carrera, entre ellos el prestigioso Martín Fierro en la categoría entretenimiento. “Después de eso no me presenté más. Mi hija me dice que siempre hay que seguir pensando en el futuro”, comentó con humildad. Además destaco este último premio, en reconocimiento al programa que acapara la audiencia de la región los días domingos de 10 a 12.

Su compañera de vida, a quien llama con cariño su “co-equiper”, es también su productora. Juntos celebrarán próximamente 60 años de amor y compañerismo. “Ella me corrige todo”, dijo divertido. Y agregó, entre bromas, que al equipo de la radio también debería corregirlo cuando hacen algo mal.

En el tramo final de la nota, Sotelo dejó un mensaje sobre la vigencia de la radio: “Cuando se prende la luz roja, uno se transforma. Es otro mundo. La radio no va a morir nunca, porque es gratuita, se mete en todas partes y siempre te da una alegría”.

Justo Sotelo es, sin duda, uno de los grandes referentes de la radiofonía chaqueña. Su legado combina humildad, profesionalismo, pasión y compromiso con la palabra, el oyente y la cultura popular. Y como él mismo afirma: “Voy a seguir en esto hasta que las velas no ardan”.