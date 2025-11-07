Javier Milei participará en el Council of the Americas y terminará su gira en Bolivia

Javier Milei estará este viernes a Nueva York, donde participará a partir de las 12 en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, organizado por el Council of the Americas. Posteriormente, el mandatario cerrará su gira internacional en Bolivia.

En territorio boliviano, Milei tiene previsto asistir el sábado a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, donde saludará al nuevo presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Javier Milei cerrará su gira en Bolivia Tras participar en la ceremonia de entrega del bastón de mando, el jefe de Estado iniciará su regreso a Buenos Aires, con arribo programado para las 17.35 del mismo día.

El viaje forma parte de la extensa agenda internacional del mandatario, que ya suma 14 visitas oficiales a Estados Unidos desde su asunción.

En esta oportunidad, Milei aprovechó su presencia en la cumbre America Business Forum, realizada en Miami, para extender su gira hacia Bolivia, donde participará de la asunción presidencial.

La agenda completa Viernes: 12: el mandatario participará en el conversatorio «Nuevas oportunidades de inversión en Argentina», organizado por el Council of the Americas.

Visita privada: aunque no figura en la agenda oficial, Milei dedicará parte del día a visitar «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como «el rebe de Lubavitch». Se trata de una tradición personal del Presidente, pero en esta oportunidad lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

19: partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sábado: 9.30: Milei tomará otro vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto.

11: participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.

13: asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando al nuevo presidente boliviano.

14: el Presidente emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina, con arribo estimado a la Ciudad de Buenos Aires a las 17.35.