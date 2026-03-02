Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica a uno de los acusados del atentado a la AMIA

Irán designó al general de brigada, Ahmad Vahidi, como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Está acusado de ser uno de los ideólogos del atentado terrorista a la AMIA en 1994 y se encuentra prófugo de la Justicia argentina. Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, Teherán confirmó que en los ataques murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Vahidi fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, período durante el que se produjo el atentado a la mutual judía, en 1994, que dejó 85 muertos. Se trata de una división de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países. Además fue ministro del Interior del país asiático.

Las acusaciones a Ahmad Vahidi por el atentado a la AMIA

Sobre Vahidi pesa una circular roja de Interpol desde el 2007, a pedido de la Justicia de la Argentina, por su presunta participación en el atentado en 1994 contra la AMIA. Una notificación roja es un aviso internacional sobre una persona buscada, uno de los medios de que dispone Interpol para informar a sus 187 países miembros de que las autoridades judiciales de un país, en este caso la Argentina, pidieron una orden de detención contra una persona.

Según la investigación del fiscal, Alberto Nisman, Vahidi está acusado de “ser un participante clave en la planificación y de haber tomado la decisión de realizar el ataque contra la AMIA”, cuya ejecución fue encomendada al Hezbollah: “Ha sido demostrado que Vahidi participó y aprobó la decisión de atacar la AMIA durante una reunión en Irán el 14 de agosto de 1993″.

El 12 de abril de 2024 la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la mutual judía AMIA en 1994 en el centro de Buenos Aires, fueron ordenados por Irán.

Ese año la cancillería argentina pidió la detención internacional de manera formal del entonces ministro de Interior de Irán. La oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez les pidió a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según un comunicado de la cancillería argentina. Vahidi acompañó en ese momento al entonces presidente iraní, Ebrahim Raissi, en una visita de Estado a Pakistán.