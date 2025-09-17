Hoy se disputará la final provincial de Chaco Juega en deporte adaptado

Este miércoles 17 se jugará la final provincial en deportes adaptados en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150), la cual es organizada por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

Las disciplinas que estarán en competencia serán: básquet 3×3, boccia, goalball, tenis de mesa y vóleibol sentado, las cuales se realizarán en modalidad mixta.

La acreditación será a partir de las 8:30 horas, para dar inicio a la competencia a las 9 horas.

Con esta última competencia, se cierra la clasificación final rumbo a los Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en “La Feliz” ciudad de Mar de Plata, desde el día 29 de septiembre hasta el 4 de octubre.