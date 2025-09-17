A los tiros contra una casa en Resistencia: apuntan a Braian Pitala, recién liberado

Un violento ataque a balazos se registró en la madrugada de este miércoles en una vivienda de avenida Combate Vuelta de Obligado al 500, en Resistencia. Según denunció la

propietaria de la casa, alrededor de las 4.30 un automóvil gris —que sería un Toyota Cross— se detuvo frente al domicilio y desde su interior se efectuaron al menos diez disparos contra la fachada, se informó desde la Policía del Chaco.

«En el vehículo se encontraban Braian Pitala, como conductor, y un cómplice identificado como alias «Peladito» Aguirre, quienes tras la ráfaga de tiros huyeron por la misma calle hacia los números ascendentes», agrega el parte oficial. En el lugar, la Policía secuestró cuatro vainas servidas.

El hecho fue denunciado por la propietaria de la casa, de 43 años, quien relató que su hija, de 29 años, se encontraba en la vivienda al momento del ataque. Milagrosamente, no hubo heridos. La Fiscalía de turno dispuso la inclusión de Pitala y Aguirre en la orden del día policial, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la intervención del Gabinete Científico para el levantamiento de pruebas.

Un prontuario cargado de violencia

El caso genera especial preocupación porque Braian Pitala recuperó la libertad hace apenas diez días y volvió a ser señalado en un grave hecho de inseguridad.

Su historial delictivo incluye causas por lesiones con arma de fuego, amenazas, abuso de armas y desobediencia judicial. En abril de 2020, atacó la casa de su expareja en la zona este de Resistencia, disparó contra la vivienda y dejó herido de un balazo en el abdomen a un hombre de 45 años. Tras semanas prófugo, fue capturado.

En junio de 2024, Pitala volvió a ser detenido junto a José Luis «Curucho» Torres, en un operativo conjunto de varias unidades policiales. En esa ocasión se lo vinculó a un ataque a tiros que dejó herido a un joven de 24 años.

La violencia atraviesa también a su entorno familiar: Cristian Pitala, hermano de Braian, tiene antecedentes por violencia de género, está señalado como el principal sospechoso del homicidio de Mario Eduardo Gómez en 2022 y acumula causas por amenazas, robos y lesiones con arma de fuego.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.