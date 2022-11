Hoy es el Día del Canillita

Impactos: 6

ESTE LUNES, LOS DIARIOS DE TODO EL PAÍS NO SE IMPRIMIERON, POR CELEBRARSE EL DÍA DEL CANILLITA, YA QUE ES UN DÍA NO LABORABLE Y NO HAY DISTRIBUCIÓN.

El Día del Canillita comenzó a festejarse cada 7 de noviembre hace 69 años, en 1947, en memoria de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, autor del sainete “Canillita”, cuyo personaje era un chico que voceaba diarios por la calle.

La primera vez que en Argentina se escuchó vocear a uno de ellos fue el 1 de enero de 1898: “Compre La República”, “La República, a medio peso”, gritaban, para asombro de los transeúntes.

Un día de agosto de 1903 la compañía teatral de Jerónimo Podestá, estrenaba en el teatro Comedia de la calle Corrientes, en la Capital Federal, una obra de un dramaturgo de 28 años. Era uruguayo. Estaba radicado en Buenos Aires.

La obra -que hoy es un clásico- se llamaba “Mi hijo el Dotor”. Dotor, sin la c. El autor, muy nervioso, -era lógico- se había sentado en la última fila del teatro. Tenía el cabello lacio y largo y las facciones morenas y finas. Vestía muy humildemente ¿Su nombre? Florencio Sánchez.

Cuando bajó el telón del último acto, una interminable ovación indicó la opinión favorable del público. Florencio Sánchez cerró sus ojos agradecido y emocionado simultáneamente. Ese resplandor, iluminó para siempre su existencia. Al día siguiente los diarios porteños saludaban el nacimiento de un gran dramaturgo.

Y no se equivocaban, porque después llegarían “Barranca Abajo”, “La gringa”, “Canillita”. Precisamente de esta última nació una nueva denominación para los vendedores de diarios a los que se llamó desde entonces, precisamente “canillitas”.

Y en su homenaje, los vendedores de diarios, eligieron con toda justicia, la fecha del día de su muerte, 7 de noviembre -de 1910- como “Día del Canillita”.