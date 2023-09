Gimnasia venció a For Ever

Impactos: 30

El partido se jugó en la mítica Tacita de Plata de la capital jujeña, ante un buen marco de público. El Negro no le encontró la vuelta al Lobo, que lo venció con los goles de Guillermo Cosaro, en los primeros minutos de encuentro; y de Gonzalo Rodríguez, a los 25´ del complemento. Ahora, los ojos están puestos en lo que suceda en Córdoba, entre Racing y Tristán Suárez.

El partido comenzó con Gimnasia intentando tomar el dominio territorial, con el equipo plantado para presionar bien arriba. Sin embargo, el conjunto de Pancaldo no se dejó atropellar, cerró líneas en torno a Nievas y desde allí buscaba hilvanar juego.

A los 6´ tuvo una clara el local. De pelota parada, el “Lobo” exigió a Silva, que respondió en la contención y luego la defensa completó con el despeje al córner.

A los 8´, el central Guillermo Cosaro se quedó después ir a buscar la pelota parada, y se encontró con un lindo centro tirado desde la izquierda. Saltó solo, cerca del punto del penal y puso la pelota contra el palo izquierdo de un Silva que, esta vez, nada pudo hacer. La ventaja, aunque un tanto exagerada, premiaba al equipo que había mostrado más intenciones de imponerse en el partido.

For Ever sintió el impacto, pero no salió desesperado en busca del empate. Siguió con el plan original intentando hacer pie en el medio, pero le costaba mucho hacerse de la pelota y manejar el ritmo del partido.

Recién a los 20´ For Ever se arrimó tímidamente al arco de Alan Sosa. Bayk tiró un centro al área y Leandro Allende intentó de chilena, tras un despeje, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

A los 22´, el Negro metió una buena contra. Salió rápido Bayk, abrió por las izquierda donde estaba el 10, Alan Sombra, como puntero derecho. El volante sacó un lindo centro que Dellarosa no pudo cabecear bien; pero fue lo más interesante de For Ever hasta ese momento.

A los 29´llegó el Lobo. Buena jugada de Brandan que encaró por el centro y, desde unos 25 metros, sacó un fuerte remate que obligó a Silva a hacer un gran esfuerzo para sacar la pelota al córner.

El local impuso condiciones

A los 32´ llegó la más clara de For Ever. Galleto sacó un lateral al área, Dellarosa se la bajó de cabeza a Sombra, el volante creativo la paró de espaldas al arco e intentó una mediavuelta que salió débil y terminó en las manos de Sosa.

El primer tiempo terminó con Gimnasia cediendo la iniciativa y un For Ever que si bien no pasaba sobresaltos, tampoco tenía ideas para desequilibrar. Bayk alternó las bandas pero nunca pudo juntarse con el resto de los volantes, sobre todo con Sombra, como para elaborar juego.

Sin respuestas

El Negro comenzó más decidido, se plantó 10 metros más adelante y presionó. A los 6´, Allende mandó la pelota al área y por el sector opuesto apareció Bayk que paró la pelota y sacó un fuerte remate que sacó al córner el arquero Sosa.

El conjunto de Pancaldo impuso condiciones en ese primer cuarto de hora del complemento, sin que se sobre demasiado, desde el juego, pero con mucha actitud.

A los 15´ el lateral Galetto llegó al área se juntó con Bayk y se mandó al área. Buscó la mejor opción, pero el centro rebotó en un rival y la chance, que había sido muy buena, terminó diluyéndose.

Promediando el segundo tiempo, el Lobo recuperó el medio y la iniciativa. Los mediocampistas del local comenzaron a encontrar los espacios y lograban elaborar juego.

A los 24´, baldazo de agua fría para For Ever. Turbo Rodríguez recibió la pelota en la izquierda, enganchó hacia medio y, en la puerta del área, sacó un lindo remate potente y cruzado con su pierna derecha, que ingresó sobre el palo derecho de un Silva que nada pudo hacer.

A los 25´ Pancaldo movió el banco: salieron Abraham y Bayk, entraron Bruno y Villagra. Después, Nievas le dejó su lugar a Ema Díaz.

For Ever se adelantó en el campo y tomó la iniciativa. Llegó tibiamente en un par de ocasiones pero no tuvo la claridad para la elaboración, ni la contundencia en el área rival como para hacer un gol que lo vuelva a meter en partido.

Lo tuvo Allende, con un remate desde afuera del área, y Dellarosa, con un cabezazo que finalmente fue anulado por off side, pero no mucho más.

El próximo fin de semana, For Ever recibirá a Quilmes, en un partido clave para definir su futuro en la Primera Nacional y Gimnasia de Jujuy visitará a Mitre, en busca de seguir sumando puntos para olvidarse del descenso.