Fuerte choque de Franco Colapinto en Bakú: quedó fuera de la Q2 y partirá 16°

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un duro golpe en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que lo dejó fuera de la segunda tanda (Q2) y lo relegó al 16° puesto de la parrilla para la carrera del domingo.

El corredor de Alpine había tenido un buen inicio en la Q1, pero en los segundos finales perdió el control en la curva cuatro y se despistó, impactando contra el muro de contención.

El accidente provocó bandera roja y el cierre anticipado de la sesión.

Los dos monoplazas de Alpine esperaron hasta el final de la Q1 para salir con pista más limpia y menos tráfico. Sin embargo, la estrategia no dio resultados: Pierre Gasly tuvo que usar la vía de escape para evitar un choque en la misma curva, y segundos después fue Colapinto quien terminó contra las defensas.

En vueltas previas, el argentino ya había rozado los muros, pero sin consecuencias. Esta vez, la maniobra terminó con su auto dañado y con él regresando a boxes visiblemente frustrado.

Ahora, además de largar 16°, resta saber si deberá cambiar componentes del auto, lo que podría significar una penalización y más posiciones perdidas en la grilla. Gasly, en tanto, partirá tres puestos más atrás.

La jornada estuvo marcada por varias interrupciones: tres banderas rojas en la Q1 y otra en la Q2 por un accidente de Oliver Bearman. El circuito callejero de Bakú, con sus curvas angostas y muros cercanos, volvió a mostrar por qué es uno de los más riesgosos del calendario.