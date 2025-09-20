El Gobierno asiste a las familias afectadas por el temporal en el sudoeste

182498w850h481c.jpg

El Gobierno provincial, junto a los municipios afectados, activó un esquema para asistir a las familias que sufrieron las consecuencias del fuerte temporal de viento y lluvia que azotó al sudoeste chaqueño entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, y el intendente de Charata, Rubén Rach, recorrieron las zonas más perjudicadas, y dialogaron con las familias afectadas y evaluar los daños en viviendas y servicios esenciales.

«Lo más importante ya se hizo, que fue poner a salvo las vidas humanas. Además, se avanzó con la limpieza de calles, el retiro de árboles caídos, el restablecimiento de la energía eléctrica y la asistencia a las familias damnificadas para que puedan recuperar la normalidad cuanto antes», afirmó Galarza.

Asimismo, los equipos municipales y provinciales trabajaron de manera conjunta para liberar calles, habilitar caminos, garantizar la seguridad vial y restituir el servicio eléctrico, mientras se continúa con la asistencia a las familias que perdieron techos o sufrieron daños en sus hogares, informaron oficialmente.

Si bien la tormenta impactó en varias localidades del sudoeste, Charata fue la más perjudicada. Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles, cortaron el suministro eléctrico y ocasionaron la voladura de techos en distintos barrios.

El intendente Rach agradeció la colaboración de los vecinos y el compromiso del personal municipal, policial y de SECHEEP, que trabajaron de manera coordinada para restablecer la normalidad y prevenir accidentes, especialmente en zonas críticas como la ruta 89, donde cayeron árboles sobre la calzada.

