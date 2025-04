Francisco Romero Castelán: “El cambio cultural es enseñar a no depender del Estado”

En una entrevista distendida, con mates de por medio y buen humor, el diputado provincial Francisco Romero Castelán reflexionó sobre el presente legislativo, la situación social y económica del Chaco, el rol del Estado y el escenario político que se avecina. Crítico del “viejo peronismo”, defendió las políticas del gobernador Leandro Zdero y del presidente Javier Milei, y remarcó que es tiempo de una transformación profunda.

Un diputado que contesta el celular

“Romero Castelán contesta los mensajes, eso es muy bueno”, destacó la conductora Mónica Luján al iniciar la entrevista. El comentario sirvió de introducción a un tono cercano, que el diputado supo mantener durante toda la conversación. “Los teléfonos están para atender, y los funcionarios tienen que responder”, coincidió el legislador.

Parálisis legislativa y disputas internas

Consultado por el funcionamiento de la Cámara de Diputados, reconoció que muchas comisiones están “planchadas” y que las sesiones se realizan “cada 14 días, una vez por mes”. ¿El motivo? Las tensiones post-electorales: “Algunos diputados que no entraron en listas están ofendidos y dejaron de presidir comisiones. Todo se ha politizado demasiado”, señaló.

Criticó a sectores de la oposición, especialmente al frente anteriormente conocido como Frente Chaqueño y ahora renombrado Chaco Merece Más: “Ellos creen que merecen más, pero los ciudadanos merecen menos cuando no conforman subcomisiones. Por ejemplo, en Colonia Elisa los productores no pueden acceder a los beneficios de la emergencia agropecuaria porque no se armó la comisión correspondiente”.

“La gente pide trabajo digno”

Romero Castelán fue tajante al describir la principal demanda de la población: “Trabajo. Trabajo digno, no dependencia del Estado”. En ese sentido, valoró las políticas de promoción industrial, exenciones tributarias y el RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones): “Queremos atraer inversión privada. No se puede vivir del Estado. El Estado contrata mal, genera clientelismo y no garantiza trabajos de calidad”.

El nuevo paradigma: cambio cultural

El diputado consideró que el voto a Javier Milei es reflejo de un cambio de época: “La gente eligió un outsider. Se cansó de la dependencia, del aparato estatal, de 16 años de kirchnerismo en la provincia. Tenemos generaciones perdidas por políticas educativas que bajaron la vara. Es hora de enseñar de nuevo: que hay que estudiar, trabajar, esforzarse”.

Desde esa visión, respaldó la línea ideológica de Chaco Puede + La Libertad Avanza, a la que acompaña aunque no sea candidato: “Nuestra lista representa una renovación real. Somos todos dirigentes nuevos, no vivimos del Estado. Eso hay que celebrar”.

Sindicalismo y paros: “Los tiempos han cambiado”

Romero también opinó sobre los paros convocados por la CGT: “El último no fue contundente. La UTA no adhirió y en Resistencia se movió todo. El sindicalismo tiene que entender que ya no puede eternizarse. Los ‘gordos’ de la CGT son el pasado”.

Aunque aclaró que no generaliza al sindicalismo chaqueño, fue duro con las conducciones nacionales: “Hablan siempre los mismos. Están gordos de tantos años en el poder, también económicamente. Como diría Borges: es todo el pasado por delante”.

Sobre la tarifa eléctrica: “Fue un sinceramiento”

Consultado por las quejas populares ante el aumento de tarifas, el diputado aseguró comprender el malestar, pero responsabilizó al gobierno nacional anterior por “haber malacostumbrado a la gente”. “Hay que enseñar de nuevo a pagar lo que se consume. Muchos están colgados y el Estado paga esas facturas con fondos públicos. Eso también es injusto”, denunció.

En ese marco, valoró los operativos impulsados por el oficialismo para inscribir a usuarios a los subsidios: “Nuestro compañero Patricio Pavón recorrió localidades ayudando a la gente a inscribirse. El subsidio existe, pero hay que hacerlo de manera transparente”.