For Ever quiere seguir de racha en casa ante Defensores Unidos

For Ever buscará acrecentar su buen momento en la Primera Nacional de fútbol cuando hoy, a las 16.30, reciba a Defensores Unidos de Zárate por la 19ª fecha de la zona B. El árbitro principal será Carlos Córdoba.

La novedad más importante en el «Negro» pasó ayer por la baja de Matías «Mono» Romero, que no pudo entrenar con normalidad en toda la semana por una molestia en la cadera que se generó en el partido ante Estudiantes de Caseros. Por eso, Ricardo Pancaldo decidió que no concentre. Por el jugará Imanol Enríquez. El otro cambio también será obligado: ingresa David Valdez por Gino Barbieri (golpe en el tobillo).

La incógnita: si sigue como volante izquierdo Joaquín Mateo o se mete Franco Perinciolo. For Ever no pudo hacer fútbol en toda la semana por las lluvias. Además de los posibles titulares, también concentran Nicolás Caprio, Jonathan Fleita, Ramiro Fernández, Juan Manuel Carrizo, Robertino Seratto, Brian Guerra, Santiago Valenzuela y Jesús Amarilla.

For Ever marcha sexto (en zona de Reducido) y buscará seguir escalando posiciones. El elenco chaqueño está a siete puntos del líder Gimnasia de Jujuy y a cuatro unidades de los escoltas, Deportivo Morón y Gimnasia de Mendoza.

Defensores Unidos de Zárate, por su parte, confirmó el regreso como DT de Santiago Davio, entrerriano que ya supo dirigir al CADU desde 2022 hasta mediados de 2024. El elenco zarateño llega mal, ya que el domingo cayó por 2 a 0 como local ante Mitre de Santiago del Estero, sigue en zona de descenso y la dirigencia decidió terminar el vínculo con el entrenador uruguayo Felipe De la Riva.

TODA LA 19ª FECHA

ZONA «A»

Ayer: Racing 2- Dep. Madryn 3.

Hoy: a las 15.10 h, Almagro- Tristán Suárez (TyC Sports). A: Diego Ceballos; a las 15.30 h, San Miguel- Gimnasia y Tiro. A: Lucas Comesaña; a las 17.10 h, Quilmes- Dep. Maipú (TyC Sports). A: Juan Pablo Loustau; a las 19.10 h, Colegiales- All Boys (TyC Sports). A: Franco Acita.

Mañana: a las 13.10 h, Atlanta- Alvarado (TyC Sports). A: Juan Pafundi; a las 15 h, Los Andes- Arsenal. A: Pablo Giménez; a las 15.10 h, Ferro- San Martín de Tucumán (TyC Sports). A: Pablo Dóvalo; a las 16 h, Patronato- Güemes. A: Maximiliano Macheroni.

ZONA «B»

Hoy: a las 16.30 h, For Ever- Def. Unidos.

Mañana: a las 13.10 h, San Telmo- Chacarita (TyC Sports). A: Javier Delbarba; a las 15.30 h, Agropecuario- Def. de Belgrano. A: Adrián Franklin; a las 15.30 h, Gimnasia de Mendoza- Talleres de Remedios de Escalada. A: Álvaro Carranza; a las 15.30 h, Almte. Brown- Estudiantes de Caseros. A: Fabrizio Llobet; a las 16 h, Gimnasia de Jujuy- Estudiantes de Río Cuarto. A: Lucas Cavallero; a las 17 h, Mitre- Temperley. A: Nahuel Viñas; a las 17 h, Central Norte de Salta- Dep. Morón. A: Bryan Ferreyra.

Lunes: a las 19 h, Nueva Chicago- Colón (Directv Sports). A: Daniel Zamora.