Fontana avanza con una nueva etapa de pavimentación urbana y obras de desagüe

La Municipalidad de Fontana informó que se puso en marcha la cuarta etapa del plan de pavimentación urbana, un proyecto que busca mejorar la conectividad y modernizar la infraestructura de la localidad.

En esta instancia, los trabajos se concentran en la calle Bolivia, en el tramo comprendido entre Mendoza y Santiago del Estero, donde ya se ejecutan desagües pluviales de mampostería a cielo abierto con tapas de acceso vehicular. Estas obras resultan clave no solo para garantizar un tránsito más seguro, sino también para prevenir anegamientos en épocas de lluvias intensas.

Una obra con impacto en la calidad de vida

El intendente Fernando Cuadra destacó que este tipo de intervenciones apuntan a transformar el perfil urbano de Fontana, consolidando un crecimiento ordenado y sostenible. “El pavimento no solo significa calles más transitables, sino también más seguridad, accesibilidad para los vecinos y una mejora sustancial en la calidad de vida”, remarcó.

La obra se lleva adelante con financiamiento y ejecución de la Dirección de Vialidad Provincial, en el marco de la cooperación entre el gobierno local y la administración provincial.

Trabajo conjunto con la provincia

Desde el municipio expresaron su agradecimiento al gobernador Leandro Zdero y a la Dirección de Vialidad Provincial por el respaldo a estas obras consideradas estratégicas. “El apoyo provincial nos permite avanzar en proyectos que serían muy difíciles de afrontar únicamente con recursos municipales. Este trabajo conjunto refleja el compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad”, señaló Cuadra.

Hacia un perfil urbano renovado

La pavimentación en la zona no solo facilitará la circulación vehicular, sino que también dará un nuevo impulso a la urbanización, generando mayor valorización de los inmuebles y potenciando el crecimiento de Fontana.

Con esta cuarta etapa en marcha, el municipio reafirma su compromiso de seguir apostando a la infraestructura como motor de progreso, fortaleciendo la integración de los barrios y proyectando una ciudad más moderna, accesible y preparada para el futuro.