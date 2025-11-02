Este lunes arranca el CyberMonday: 15 recomendaciones para comprar

El CyberMonday 2025 se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de moviembre, con ofertas, promociones, descuentos y oportunidades. El evento cuenta con más de 900 empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

El CyberMonday 2025 es uno de los eventos comerciales más grandes del año. Podrás ver todas las promociones ingresando a www.cybermonday.com.ar.

Las empresas socias de CACE que participan del evento, ofrecen promociones y descuentos de sus productos y servicios. Las ofertas comunicadas, promocionadas y publicadas son online, y a su vez, podrás encontrar que algunas marcas también aplican los descuentos en sus locales comerciales, pero esto no es una obligación para ellas.

Podrás navegar todas las categorías: electro y tecnología, viajes, muebles hogar y deco, indumentaria y calzado, deportes y fitness, supermercado, bodegas, salud y belleza, bebés y niños, motos y autos, emprendedores y servicios. También vas a encontrar MegaOfertas, MegaOfertas bomba, entre otros.

CÓMO COMPRAR EN CYBERMONDAY

Antes de que comience el evento, activá las notificaciones y registrá tu e-mail para que podamos enviarte las mejores ofertas. Guardá tus tiendas como «favoritos», así podrás acceder fácilmente una vez que comience el evento. Una vez que comience el evento, buscá los productos de tu interés y hacé clic sobre el mismo para ir a la tienda oficial del vendedor. Concretá la compra seleccionando el medio de pago que prefieras y ¡Listo! El producto ya es tuyo. Como último paso, realizá el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado. Registrate en el sitio de CyberMonday antes de las 00.00 del 3 de noviembre para recibir las novedades. Registrate en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra. Por seguridad, accede a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial de CyberMonday. Si encontrás un producto que es de tu interés, compralo en el momento. Si decidís volver más tarde probablemente se haya acabado. Verificá con anterioridad el límite de tu tarjeta. Analizá las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios. Si querés comprar indumentaria y calzado tené en cuenta: usar filtros de talle, color y estilo. Hacé uso de la sugerencia de calce y horma. Chequeá con detenimiento los talles y tené a mano un centímetro para poder tomarte las medidas y asegurarte que el talle sea el indicado. Realizá el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado. En caso de algún inconveniente, comunicate directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.