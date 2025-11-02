Día de los Difuntos: Monseñor Dus presidirá la misa de la tarde

169706w850h638c.jpg

El arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Dus, presidirá la ceremonia religiosa a realizarse este domingo 2 de noviembre, en el Cementerio «San Francisco Solano», a partir de las 17 horas, en ocasión de conmemorarse el «Día de los Santos Difuntos».

Por la mañana, desde las 9, habrá otra misa, que en este caso la brindará el párroco Juan Marcelo Lombardi.

Cabe señalar que las instalaciones del cementerio permanecerán abiertas desde las 7 hasta las 18 horas.

Asimismo, se recuerda a los propietarios de los panteones la prohibición de dejar velas encendidas en el lugar, a fin de evitar accidentes de impredecibles consecuencias y que se reemplace arena por agua en los floreros.

No estará permitido en esa jornada el ingreso de cualquier tipo de vehículos, salvo servicios fúnebres o traslado de personas con discapacidad o ancianas.

Más Noticias

garita-refugio

La Municipalidad de Las Breñas ejecuta obras para la garita refugio de pasajeros en el acceso a la ciudad

natatorio

Castelli: el natatorio municipal “Daniel Farana” se prepara para el verano 2026

Produccion-TrigoPolentarruti-LosFrentones-01-11-2025

El primer lote de trigo llegó a la Bolsa de Cereales desde la zona del Impenetrable chaqueño

Te pueden interesar

NBCH-TarjetaTuyaPos2

Tarjeta Tuya festeja 11 años con una promoción especial en toda la provincia

garita-refugio

La Municipalidad de Las Breñas ejecuta obras para la garita refugio de pasajeros en el acceso a la ciudad

natatorio

Castelli: el natatorio municipal “Daniel Farana” se prepara para el verano 2026

Produccion-TrigoPolentarruti-LosFrentones-01-11-2025

El primer lote de trigo llegó a la Bolsa de Cereales desde la zona del Impenetrable chaqueño

subazz44

El gobierno realizará una nueva subasta de 36 vehículos oficiales