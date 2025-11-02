Día de los Difuntos: Monseñor Dus presidirá la misa de la tarde

El arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Dus, presidirá la ceremonia religiosa a realizarse este domingo 2 de noviembre, en el Cementerio «San Francisco Solano», a partir de las 17 horas, en ocasión de conmemorarse el «Día de los Santos Difuntos».

Por la mañana, desde las 9, habrá otra misa, que en este caso la brindará el párroco Juan Marcelo Lombardi.

Cabe señalar que las instalaciones del cementerio permanecerán abiertas desde las 7 hasta las 18 horas.

Asimismo, se recuerda a los propietarios de los panteones la prohibición de dejar velas encendidas en el lugar, a fin de evitar accidentes de impredecibles consecuencias y que se reemplace arena por agua en los floreros.

No estará permitido en esa jornada el ingreso de cualquier tipo de vehículos, salvo servicios fúnebres o traslado de personas con discapacidad o ancianas.