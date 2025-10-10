Entrega de certificados del RUBH a vecinos del barrio Banderas Argentinas en Fontana

En una jornada cargada de emoción y significado social, el intendente Fernando Cuadra encabezó la entrega de certificados del Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) a familias del barrio Banderas Argentinas, un paso fundamental hacia la regularización y titularización dominial en la ciudad de Fontana.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Hugo Matkovich, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogará, concejales y funcionarios del gabinete municipal.

“Este es un día histórico para nuestros vecinos. Seguimos avanzando en políticas que garantizan derechos y oportunidades, acercando el Estado a la gente”, expresó el intendente Cuadra durante el encuentro.

El RUBH constituye una herramienta clave para el ordenamiento territorial, ya que permite reconocer a las familias que habitan en distintos sectores urbanos, brindándoles seguridad jurídica y acceso a servicios básicos.

Cuadra agradeció el apoyo permanente del gobernador Leandro Zdero, quien impulsa junto a los municipios un proceso de regularización dominial en toda la provincia. “Con trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio, estamos transformando la vida de cientos de familias fontanenses”, afirmó.

El acto finalizó con la entrega simbólica de los certificados a los vecinos beneficiarios, en un clima de alegría y esperanza por el avance en materia de hábitat, desarrollo y dignificación comunitaria.