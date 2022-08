Eliminan los cabezazos en torneos infantiles de Rosario

Impactos: 9

La Asociación Rosarina de Fútbol se suma a la lista de entidades que incorporan en las competencias de fútbol infantil, la prohibición o sugerencia de no permitir los cabezazos durante los partidos y en las prácticas deportivas, para los menores de 12 años.

La medida fue dispuesta como medida preventiva por las consecuencias que pueden tener en el futuro estas generaciones ante una práctica repetida sobre una corteza cerebral que no terminó su proceso madurativo.

No habrá sanciones durante el encuentro, si se produce un cabezazo, pero si se buscará ir reeducando a los niños con otra conducta y forma de disputar el encuentro.