El Partido C.A.R. se retira del Frente «Chaco Merece Más»

En un comunicado emitido, con fecha 28 de abril, del corriente año, las autoridades del Partido C.A.R. se reunieron con el objetivo de debatir diversos temas relacionados, con la integración al frente y las próximas elecciones legislativas provinciales, previstas para el 11 de mayo.

Como resultado de este encuentro, se resolvió que el partido dejará de formar parte del frente, al considerar que no ha sido integrado de manera efectiva ni pragmática en la conformación del proceso electoral.

Aunque se reconoce que la presidenta del partido, la Dra. Karen Insaurralde, firmó la incorporación al frente, actuando de buena fe y en pos de los intereses del partido —con la intención de formar parte de un proyecto político afín—, dicha integración no se ha concretado, en la práctica.

Desde el Partido C.A.R. se remarca que los partidos políticos, constituyen la base de la representación del pueblo y son pilares fundamentales del sistema democrático y federal. Su existencia y funcionamiento garantizan la constitucionalidad del sistema electoral y son el instrumento legal habilitado, para participar en elecciones provinciales y nacionales.

El comunicado también expresa, que: la metodología de trabajo. en el frente se ha mantenido centralizada, sin permitir la presentación de propuestas ni la participación efectiva de los referentes locales del partido, en las reuniones realizadas. Además, se señala que se ha priorizado, una interna partidaria vigente, con actitudes que no guardan relación con la elección legislativa provincial.

Finalmente, el Partido C.A.R. reafirma su compromiso de continuar trabajando para concretar los sueños, de cada ciudadano chaqueño, fortaleciendo las instituciones a través de propuestas claras y precisas, y con el firme propósito de gestionar y sembrar esperanza en cada rincón de la provincia.

Firman el presente comunicado las autoridades del Partido C.A.R. de diferentes localidades como, Barranqueras, Resistencia, Colonia Aborigen, Quitilipi, Sáenz peña, Concepción del Bermejo y El Impenetrable, J. J. Castelli, Tres Isletas, Rio Bermejito, El Espinillo, y Miraflores. Los referentes son: Dra. Marín Natalia, Dra Lidia Maldonado, Lic. Escobar Lorena, Lic. José Lavanchi, Prof Sergio Sayas, Sr. Daniel Sánchez, Sr. Arcenio Maldonado, Sra Morel Gabriela, Prof. Ameri Natalia, Prof. Insaurralde Viviana, Enf. Lucas Vasallo, Est. Zapata Sabrina, Sra Valeria Britez, Sr. Rául Sotomayor, Sr. Hugo Viana, Ptor Gustavo Pereira, Enf. Villalba Victor, Enf. Barroso Victor, el Sr Ariel Mercado y otros.

Navegación de entradas