El Gobernador Zdero Acompañó La Apertura De La Feria Puro Diseño Raíces Edición Chaco

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero acompañó la inauguración de la Feria Puro Diseño Raíces, que por primera vez en sus 25 años de historia viaja a las provincias. El evento, reconocido por su impronta creativa y espíritu emprendedor, eligió como primer destino el Chaco, donde se vive una experiencia federal única que pone en valor el diseño local y nacional.

La feria se desarrolla este sábado 21 y mañana, domingo 22 de junio, de 15 a 22 horas, en el Centro de Convenciones de la capital chaqueña con entrada libre y gratuita. En esta edición especial, Puro Diseño celebra su aniversario acercando su propuesta innovadora a nuevas audiencias, fortaleciendo así el vínculo entre la creatividad, la identidad regional y el desarrollo productivo.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora, Silvana Schneider; la secretaria general, Carolina Meiriño; el ministro de la Producción y Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik; el subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Federico Budiño; el reconocido diseñador argentino Benito Fernández y el director y productor de Puro Diseño, Matías Rosado.

GOBERNADOR ZDERO: “CHACO TIENE UN POTENCIAL EXTRAORDINARIO”

El primer mandatario provincial aprovechó la ocasión para dejar en claro el potencial extraordinario que tiene la provincia y que este evento será una oportunidad para seguir demostrando por qué el Chaco tiene lo necesario para salir adelante.

“Hace un tiempo atrás, Silvana -por Schneider- comenzó a trabajar esta idea de poder traer este evento a la provincia. Luego recibimos a Matías -por Rosado- junto a todo el equipo para ver de qué manera podíamos hacer Puro Diseño aquí. Ya lo dijo Matías, Chaco tiene un extraordinario potencial que muchas veces se opaca por las malas noticias, pero estamos convencidos que esa etapa tiene que comenzar a dejarse atrás”, destacó Zdero.

En ese sentido, agregó: “Por eso, desde el primer momento que asumimos la responsabilidad de gobernar, es que advertimos que a los muchísimos emprendedores que tiene la provincia había que darles la oportunidad. Así hemos creado el área para poder contener, para poder acompañar y para poder dar una palmada de aliento para que nuestros emprendedores puedan mostrar los talentos que tienen”.

“Chaco tiene que comenzar a transformarse, para dejar atrás ese conformismo de ser siempre último en la cola. Nosotros tenemos que comenzar a transitar un camino de oportunidades”, señaló el jefe del Ejecutivo provincial.

Por último, el gobernador Zdero agradeció a todas las autoridades de Puro Diseño: “Esta es una oportunidad para todos los chaqueños, acá y en cada rincón de la provincia hay puro talento. Gracias por mostrar nuestra provincia y les abrimos los brazos porque Chaco tiene calidez humana”, concluyó.

FEDERICO BUDIÑO: “CELEBRAMOS NUESTRA IDENTIDAD COMO CHAQUEÑOS”

El subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Federico Budiño, mostró su alegría y satisfacción por la realización de este evento en la ciudad de Resistencia. “No solamente vamos a mostrar, sino también a celebrar nuestra identidad como chaqueños. En este evento se mezcla el pasado con el presente, donde lo ancestral convive con lo contemporáneo, donde queremos mostrar lo que fuimos, lo que somos, lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir, qué recursos tenemos, qué hacemos con esos recursos y cómo los trabajamos desde nuestra idiosincrasia”, indicó.

A su vez, añadió: “Cada vez que me toca hablar en cualquier actividad que tenga que ver con el espacio que el gobernador Zdero me ha confiado me emociona. Siempre me parece importante resaltar la valentía y calidez de nuestro pueblo chaqueño que con su espíritu emprendedor elige salir adelante, desarrollarse, impulsarse y defender a nuestra provincia”.

MATIAS ROSADO: “LA IDEA ES DAR VISIBILIDAD A TODOS LOS EMPRENDEDORES”

El director y productor de Puro Diseño, Matías Rosado, destacó que la elección de Chaco no fue solamente por la riqueza cultural que tiene la provincia, sino también “por todas las técnicas ancestrales, por los diseños autóctonos, y eso es un poco Puro Diseño Raíces”.

“La idea es poder mostrar y dar visibilidad, en este caso a más de 85 emprendedores que están presentes”, valoró Rosado al mismo tiempo que se mostró emocionado y agradeció al gobernador Zdero por haber confiado en el equipo de Puro Diseño.