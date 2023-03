El fin de semana se realizó el torneo de ajedrez

Impactos: 25

En conmemoración por el Aniversario N° 111 de nuestra localidad, se llevo a cabo “Torneo de Ajedrez” en la Unión Checoslovaca” (calle 28 esq 21) donde delegaciones de Quitilipi, Castelli, Villa Angela, General Pinedo, Las Breñas, Resistencia desde las 9 hs a 17 hs premiación.Han participado con un total de 90 participantes de las diferentes edades categoría sub 8 años, sub 10 años, sub 12 años sub 14 años y sub 16 años estos jugaron a sistema suizo a 7 rondas, a 2 imposibles y absoluto a 7 rondas pero sistema 15 + 3 con reloj a 1 imposible con aumento de 1 minuto para el jugadol

La premiación:

Absoluto

1) Cardozo, Lucio (alfil 33)

2) Jercovich, Jonathan (Quitilipi)

3) Stañulis, Lucas (alfil 33)

Mejor Femenino Agnello, Silvana

Sub 16

1) Medina, Malena (alfil 33)

2) Oyanguren, Juan (Castelli)

3) Garcete, Facundo (Polideportivo Municipal)

Mejor Femenino Vexelman, Luz (Castelli)

Sub 14

1) Palavecino, Facundo (Castelli)

2) Johansson, Natanael (Alfil 33 Saenz Peña)

3) Palavecino, Mauro (Castelli)

Mejor Femenino Hibrich, Mariana (Castelli)

Sub 12

1) Kviakotski, Luca (Castelli)

2) Mander, Daniel (Pinedo)

3) Godoy, Danilo (Polideportivo, Municipal)

Mejor Femenino Marquez, Yuliana (Polideportivo, Municipal)

Sub 10

1) Machin, Juan (Charata)

2) Lazarzuk, Vera (Villa Angela)

3) Molina, Lumila (Polideportivo, Municipal)

Mejor Femenio Gonzalez, Xiomara

Sub 8

1) Grña, Tiziano (Villa, Angela)

2) Romero, Ulisese (Villa Angela)

3) Hermann, Catriel (Castelli)

Mejor Femenino Boczar, Xiara (Villa Angela)

Agradecemos al Intendente Cipollini, Bruno junto con Desarrollo Humano y Secretaria de Deportes por cumplir y apoyar este deporte el Ajedrez con los Trofeos de las diferentes categorías, y por el desayuno para los participantes y gaseosas y almuerzo.