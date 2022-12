El cruce picante entre Lionel Messi y Robert Lewandowski

Impactos: 18

En el final del partido el delantero del PSG y el del Barcelona se cruzaron, una pica que ya no pudieron ocultar.

Argentina ganaba 2 a 0, Polonia estaba conforme porque clasificaba y el partido ya estaba terminado. En los últimos minutos solo hubo tiempo para que Lionel Messi encarara a su rival Robert Lewandowski, con el que tenía un asunto pendiente.

En la mitad de la cancha, el diez acomodó la pelota bajó sus pies y fue directo hacia el goleador polaco. Le dejó el balón suelto, libre para que la agarrara… y le pintó la cara. Totalmente vencido, el ex Bayern extendió sus manos y lo atrapó, cometiéndole falta. Pero aún así no pudo detenerlo. El 10 argentino se le escapó y lo volvió a buscar. Nuevamente Leo lo gambeteó, pero ahora sí el árbitro cobró la falta.

Lewandowski se le acercó y le pidió disculpas, Messi mantuvo la cabeza en alto mirando al horizonte. Nunca le dio la mano, tampoco le habló, ni siquiera lo miró. Y todos los que estábamos viendo el partido nos sorprendimos al verlo a Leo visiblemente molesto.

Una vez que el árbitro terminó el partido, el polaco se acercó nuevamente para hablar, intercambiaron palabras tapándose con la mano para que nadie supiera qué pasaba entre ellos. Pero las caras dejaron en claro que el diálogo no era amistoso.

Ya en la zona mixta hablando con la prensa, un Messi sonriente y relajado se refirió a ese entredicho. Pero se mantuvo fiel a su estilo y no dio detalles de la polémica: “Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”.

LA HISTORIA DE LA POLÉMICA ENTRE MESSI Y LEWANDOWSKI

La disputa entre ellos viene desde la entrega del Balón de Oro celebrada en 2021, que Lionel Messi recibió tras haber ganado la Copa América. En aquella premiación Leo declaró que Robert Lewandowski también merecía un premio ya que en 2020 no hubo premio porque la ceremonia se suspendió por culpa de la pandemia.

Posteriormente el polaco sorprendió con una crítica: “Pidió uno para mí, pero no me votó para el The Best”, señaló en una entrevista con la revista polaca Pilka Nozna en referencia al galardón que votan sus colegas.

Desde entonces la tensión quedó latente, en la previa al Mundial el delantero polaco trató de negar la rivalidad: “Entre Messi y yo todo está bien. No tengo nada en contra de él, nunca lo he tenido”. Sin embargo, en el campo de juego quedó todo claro.