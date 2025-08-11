Dos detenidos en Resistencia por múltiples robos de motocicletas: uno de ellos con tres pedidos de captura

Un operativo policial llevado a cabo por el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, a través de su División Sustracción Vehicular, permitió detener este lunes al mediodía a dos hombres acusados de participar en distintos robos de motocicletas en la ciudad de Fontana. Uno de ellos tenía tres pedidos de captura vigentes por causas de robo y hurto.

El procedimiento

El despliegue policial se realizó alrededor de las 12:30 horas en la intersección de calle Ciervo Petiso y Capitán Solari, en el Asentamiento Nala, Resistencia. Los agentes, que venían desarrollando un “operativo propio” para dar con el principal sospechoso —identificado como Ezequiel Alejandro B., alias “Pepe”— intensificaron los patrullajes en zonas que el hombre frecuentaba, principalmente en el barrio Sol de Esperanza.

Durante una recorrida, el personal policial observó a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas. Este se encontraba acompañado de otros tres hombres. Al advertir la presencia de la policía, los sospechosos intentaron escapar a pie en distintas direcciones, pero tras una persecución fueron interceptados B. y Diego Armando S., alias “Gringuito”.

Antecedentes y órdenes de detención

Una vez identificados, se realizó una consulta en el sistema SiGeBi y a la División Antecedentes Personales, que confirmó que B. tenía tres solicitudes de detención activas:

Robo a mano armada – Causa “Lautaro Joaquín Galarza s/ denuncia sup/ robo a mano armada”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6. Hurto – Con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 13. Robo – También con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 13.

Sosa, en cambio, no presentaba impedimentos legales, aunque vecinos informaron a la policía que el día anterior había sido visto junto a Billordo ofreciendo una motocicleta marca Appia, 110 cc, color negra, sin documentación, a un precio notoriamente inferior al de mercado. Al no encontrar comprador, habrían trasladado el vehículo a otro lugar.

Traslado y actuaciones

Ambos detenidos fueron conducidos a la sede del Departamento de Investigaciones Complejas, previo paso por la División Medicina Legal para las revisiones correspondientes.

Se notificó formalmente a Sosa sobre un reporte de captura y se dio intervención a la Fiscalía en turno para continuar con las diligencias. La investigación sigue abierta y no se descarta que surjan más implicados en la red de robos de motocicletas que afecta a la zona de Fontana y Resistencia.