Diputados busca este miércoles aprobar la expropiación de Cromañon

La iniciativa busca convertir el boliche donde ocurrió la tragedia en diciembre del 2004 en un espacio de la memoria.

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en una sesión especial el proyecto que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche “República Cromañón”, donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.

La iniciativa quedó este martes habilitada para ser tratada el miércoles en el recinto de sesiones, tras recibir dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Carlos Heller (FDT) y Hernán Perez Araujo.

La diputada del Frente de Todos, Paula Penacca, agradeció a la presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau, ya que se “puso a disposición para conseguir el informe de dominio, y reconocer el trabajo de todos los bloques por haber construido consenso para incorporarlo en el temario”.

Por su parte, la legisladora Silvia Lospennato, dijo que se “trata de un proyecto que tiene la firma de casi todos los bloques de la Cámara, y creo que estamos listos para mañana (por el miércoles) inclusive tratarlo en el recinto. Es una iniciativa necesaria y que viene a saldar un reclamo de los familiares”.

El Frente de Todos convocó a una sesión especial para el mediodía donde se incluyó como último punto del temario el proyecto impulsado por sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan expropiar la sede donde funcionó el boliche Cromañon, en zona porteña de Once.

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO

La iniciativa fija que el objetivo es “declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre número 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como ´’República Cromañón”, que está ubicado en las inmediaciones de la Estación Once del ferrocarril Sarmiento.

En sus fundamentos, el texto expresa como una de las finalidades de la expropiación la de “conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual”.

Además, destaca que se trata de una acción “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”.