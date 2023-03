Impactos: 3

El Día Mundial del Agua se celebra cada año el 22 de marzo, una fecha que fue establecida el año 1993 por la ONU. Este día se celebra para crear conciencia sobre la importancia del agua dulce, ya que es un recurso limitado y esencial para la vida y la necesidad que hay de gestionar este recurso de forma sustentable.

Los días internacionales son de notable importancia dentro de la agenda y nos invitan a reflexionar poniendo en cuestión diferentes temáticas de interés mundial, ofreciendo a diversos actores la oportunidad de generar actividades y campañas de concientización y sensibilización. Marzo es un mes especial porque se celebra el Día Mundial de un recurso finito sumamente valioso: el agua.

Origen del Día Mundial del Agua

El origen del Día Mundial del Agua se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, también conocida como la Cumbre de la Tierra, que se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Durante esta conferencia, se reconoció que el agua dulce es un recurso limitado y esencial para la vida y se hizo un llamado a la acción para abordar las problemáticas relacionadas con el agua.

En respuesta a esta llamada a la acción, la ONU estableció el Día Mundial del Agua en 1993 para crear conciencia sobre la importancia del agua dulce y la necesidad de gestionar este recurso de manera sustentable. Asimismo, se busca tomar medidas para hacer frente a la crisis mundial del agua en apoyo al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.° 6: agua y saneamiento para todos para 2030. En este artículo te explicamos cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Desde entonces, el Día Mundial del Agua se ha convertido en un evento anual sumamente importante para destacar la necesidad de proteger y gestionar este recurso vital.

Cómo se celebra el Día Mundial del Agua

La temática del Día Mundial del Agua varía año tras año y se enfoca en diferentes aspectos de la gestión del agua dulce. Por ejemplo, el tema del Día Mundial del Agua de 2020 fue “Agua y Cambio Climático”, en el 2021 el lema fue sobre la valoración del agua y en 2022 se destacó la importancia de las aguas subterráneas. Este año la temática se titula como “Acelerando el cambio”.

El Día Mundial del Agua se celebra en todo el mundo a través de una variedad de actividades y eventos, que incluyen:

Conferencias y seminarios: los expertos en agua y los líderes mundiales se reúnen para discutir temas relacionados con la gestión del agua dulce y compartir ideas y soluciones. Entre los días 22 y 24 de marzo habrá una Conferencia ONU sobre el agua en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, que reunirá a las partes interesadas de todos los sectores, generando un impulso para avanzar en los desafíos relacionados con el agua.

Eventos comunitarios: las comunidades organizan eventos locales para crear conciencia sobre la importancia del agua dulce y fomentar la acción para proteger y gestionar este recurso finito. Todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena cambiando la forma en que utilizamos, consumimos y administramos el agua.

Actividades educativas: las escuelas y universidades organizan actividades educativas para enseñar a los estudiantes sobre el agua dulce y la importancia de su gestión sostenible.

Campañas en línea: las redes sociales y otros canales en línea son utilizados para crear conciencia y difundir información acerca de la importancia de este día. De hecho, puede descargarse material en la web en distintos idiomas para compartir.

La importancia del agua

El agua es un bien esencial porque sin ella la vida como la conocemos, dejaría de existir. Básicamente, sin agua no hay vida. De hecho, los seres humanos estamos constituidos por un gran porcentaje de agua, ya que cuando nacemos esta ocupa aproximadamente un 75% en nuestro organismo e incluso algunos animales marinos poseen hasta un 95% de agua en su composición. Descubre Por qué es importante cuidar el agua.

El agua es un elemento esencial para todos los organismos vivos. El ciclo del agua es fundamental para regular las condiciones ambientales, como la temperatura debido a que posee una capacidad calorífica muy alta. Asimismo, modifica la morfología, estructura y composición de los ecosistemas a través de la erosión, transporte y acumulación de sedimentos y contribuye a la estabilidad de los mismos.

El agua brinda a los seres humanos numerosos beneficios ecosistémicos. Es necesaria para la producción de alimentos y la generación de energía, así como para la limpieza, la higiene, la salud y las economías locales y nacionales. El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho al que todos y todas deberíamos acceder, pero en la realidad lamentablemente esto no sucede. Una de cada cuatro personas no posee agua potable y casi la mitad de la población del mundo no accede a servicios seguros de saneamiento.

El planeta tierra con sus diversas formas de vida se enfrenta a una crisis del agua, una crisis de gestión de los recursos hídricos. Dicha crisis impacta en el entorno natural y en aquellas poblaciones vulnerables de bajos recursos que no pueden suplir sus necesidades básicas. La contaminación, la desigual distribución, la sobreexplotación y el cambio climático son solo algunos de los problemas que enfrenta el agua dulce en todo el mundo. Por lo tanto, es importante tomar medidas y mejorar la gestión de los recursos hídricos, incluido el saneamiento. La gestión de los recursos hídricos fomenta la igualdad de género y la inclusión social y promueve la generación de puestos de trabajo. Asimismo, es un componente esencial para que las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático tengan éxito y aseguren la disponibilidad de agua para las generaciones futuras.