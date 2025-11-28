Detuvieron en Santa Sylvina a un hombre que transportaba marihuana

IMG-20251127-WA0004

Fue notificado de la infracción a la Ley 23.737. Los uniformados secuestraron un auto, dinero y el estupefaciente.

El procedimiento se realizó este jueves alrededor de las 16, en inmediaciones de las calles Fray Luis Beltrán y Guillermo Della Savia. Agentes del Servicio Externo, tras tareas investigativas, interceptaron un automóvil que habría estado vinculado a una posible operación de compra y venta de drogas.

Durante la verificación del rodado, realizada ante un testigo y con la autorización de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, los efectivos hallaron un envoltorio plástico con casi 100 gramos de marihuana en forma de cogollos. También se secuestró un teléfono celular, una suma de dinero en efectivo y el vehículo utilizado.

La prueba de campo realizada por personal especializado confirmó que se trataba de cannabis. El conductor de 50 años, fue notificado de su aprehensión y puesto a disposición de la magistratura interviniente.

Más Noticias

Screenshot_20251127-2034482

Villa Ángela: secuestraron un vehículo buscado por la Justicia y con documentación apócrifa

WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.42

Zdero constató el avance de las obras en el jardín anexo de la E.E.P. N°56 de General San Martín

176923w850h511c.jpg

Establecieron el período de vacaciones de verano para los empleados públicos

Te pueden interesar

437548w790h444c.jpg (1)

La AFA sancionó a los futbolistas de Estudiantes por el pasillo contra Rosario Central y además, suspendió por 6 meses a Verón

IMG-20251127-WA0004

Detuvieron en Santa Sylvina a un hombre que transportaba marihuana

Screenshot_20251127-1930252

Becas ‘Chaco+i’: 35 estudiantes chaqueños iniciarán su primera experiencia en instituciones científicas de la provincia

Screenshot_20251127-2034482

Villa Ángela: secuestraron un vehículo buscado por la Justicia y con documentación apócrifa

WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.42

Zdero constató el avance de las obras en el jardín anexo de la E.E.P. N°56 de General San Martín