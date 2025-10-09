Desarticulan millonario contrabando de cigarrillos en el Chaco

Gendarmería interceptó un camión paraguayo con más de 600 mil atados con destino a Buenos Aires. El conductor fue detenido y la carga valuada en casi mil millones de pesos quedó secuestrada.

Un importante operativo de control realizado por personal del Escuadrón 51 “Fontana” de Gendarmería Nacional permitió desarticular el traslado de 602.500 atados de cigarrillos de contrabando que tenían como destino final la provincia de Buenos Aires. El procedimiento tuvo lugar en la localidad chaqueña de Colonia Benítez, sobre la Ruta Nacional Nº 11, kilómetro 1.020, durante la madrugada de este miércoles.

Los efectivos de la Sección Núcleo y la Base de Patrulla Fija “Puente General Belgrano” detuvieron la marcha de un camión de cargas de gran porte, de origen paraguayo, cuyo conductor —también de nacionalidad paraguaya— había declarado transportar “botas quirúrgicas desechables”. Sin embargo, al realizar la inspección documentológica, los gendarmes advirtieron inconsistencias y adulteraciones en el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA).

Ante las sospechas, y con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, a cargo del Dr. Ricardo Alcides Mianovich, Secretaría Penal N° 1 del Dr. Martín Innocente, se dispuso el traslado del vehículo al asiento del Escuadrón 51 para una requisa más exhaustiva, en coordinación con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En presencia de testigos, los uniformados procedieron a la apertura de los precintos, confirmando las sospechas iniciales: el camión transportaba 60.250 cartones de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a los más de 600 mil atados detectados. La carga carecía de aval aduanero que acreditara su legal ingreso y tránsito en el país.

El avalúo total de la mercadería asciende a 971 millones de pesos, según lo determinado por las autoridades intervinientes. El juez federal ordenó el secuestro del camión, el acoplado, un teléfono celular y la documentación de interés, además de la detención del conductor, en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Este procedimiento se enmarca en los controles intensivos que Gendarmería viene realizando sobre los corredores viales estratégicos del nordeste argentino, con el objetivo de combatir el contrabando transfronterizo y las maniobras de evasión fiscal que afectan la economía nacional.