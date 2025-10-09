Del Río presentó en panel internacional la experiencia chaqueña en juicios por jurado

La experiencia del Chaco en la puesta en funcionamiento de los juicios por jurados fue presentada por Víctor del Río, juez del Superior Tribunal de Justicia, durante el encuentro del American Board of Trial Advocates (Junta Americana de Abogados Litigantes, ABOTA por sus siglas en inglés) que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las jornadas tienen como objetivo construir puentes a través del continente para intercambiar conocimientos del sistema legal argentino y los juicios por jurado civiles y penales en Estados Unidos.

Del Río participó en dos paneles. El primero fue con el tema «¿Quién decide? Un análisis de la interacción entre juez y jurado» junto a Daniel Hodes y Kurt Alexander, ambos de la National Board Representative, Orange County Chapter (ABOTA), y Gustavo Calvinho, doctor en derecho y magíster en derecho procesal de la Universidad Nacional de Rosario con la moderación de Elvio Garzón, titular de la comisión fiscalizadora de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado (AAJJ). La segunda intervención se refirió a las experiencias locales y estuvo acompañado por José Valerio, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y Gustavo Erbetta, juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Además asistieron la jueza civil y comercial Nº 1 de Resistencia, Claudia Piccirillo, y María Eugenia Barranco Cortés, jueza civil y comercial Nº 4, quien disertó en el panel «lógica y práctica del sistema civil en Argentina y Estados Unidos.

Intenso plan de actividades

La apertura estuvo a cargo de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Jennifer Noan, presidenta nacional de ABOTA y las presidentas de la AAJJ, Silvina Manes, y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Marcela Ruiz.

El temario de actividades fue intenso e incluyó una mesa redonda con jueces y abogados de Argentina y EEUU, paneles sobre las reglas de litigio respecto a los testigos expertos, selección del jurado en acción, desafío de la implementación del juicio por jurados en Argentina desde la óptica del gobierno, eficacia del sistema de juicio por jurado y lógica y practica del sistema civil en Argentina y Estados Unidos. También abordaron la anatomía de un caso civil en los EEUU, cimientos para un sistema de juicio por jurados en Argentina y una perspectiva comparada en la litigación