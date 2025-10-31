¿Cuándo terminan las clases?: las fechas clave del calendario escolar en Chaco

Con la cuenta regresiva hacia el cierre del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación del Chaco dio a conocer las fechas clave que marcan el tramo final del año escolar. Desde nivel inicial hasta superior, el calendario establece cuándo finalizan las clases, los períodos de evaluación y los actos de cierre en cada nivel educativo.

Además, el calendario escolar detalla las instancias de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes, los plazos de evaluación y las fechas de los actos académicos, información fundamental para que estudiantes, familias y docentes puedan organizar con anticipación las últimas semanas del año.

Nivel inicial

Finalización de clases: 28 de noviembre

Cierre y evaluación de proyectos institucionales, fiesta de despedida y entrega de carpeta: 1 al 5 de diciembre.

Evaluación y cierre de actividades: 15 al 19 de diciembre.

Nivel primario

Finalización del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.

Período de fortalecimiento de aprendizajes: 1 al 12 de diciembre, para estudiantes en riesgo pedagógico.

Actos de finalización y entrega del boletín de calificaciones e informe pedagógico final: 3 al 5 de diciembre.

Evaluación y cierre de actividades: 23 de diciembre

Nivel secundario

Cierre del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.

Recuperatorios: 1 al 15 de diciembre.

Actos académicos: 2 al 17 de diciembre.

Mesas examinadoras para estudiantes pendientes, libres, equivalentes y terminales: 16 al 18 de diciembre.

Finalización del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades: 19 de diciembre.

Nivel Superior

Finalización del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.

Apertura de inscripciones para Comisión evaluadora y estudiantes de modalidad libre: 1 de diciembre.

Único llamado de evaluaciones finales integradoras de diciembre: 18 de diciembre.

Finalización del ciclo lectivo: 19 de diciembre.

