Conductor alcoholizado amenazó con un cuchillo a inspectores y policías en Resistencia

Un violento episodio se produjo en la madrugada del viernes sobre la avenida 9 de Julio, cuando un hombre en evidente estado de ebriedad intentó evadir un control municipal y terminó enfrentándose a inspectores de tránsito y agentes de la Policía del Chaco.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor se negó a realizar el procedimiento, insultó al personal y rehusó someterse al test de alcoholemia. Durante el forcejeo, sacó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros e intentó agredir a los efectivos, quienes lograron reducirlo y aprehenderlo.

El hombre fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los inspectores ni los agentes policiales.

Desde las autoridades se destacó la rápida actuación del personal de tránsito y policial, que permitió controlar la situación y evitar que se produjeran daños mayores.

