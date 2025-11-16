Con un truco casero: cómo descongelar el freezer en pocos minutos para limpiarlo

Un truco casero es un procedimiento, técnica o herramienta de casa que puede utilizarse en el hogar para remover manchas difíciles, limpiar pegotes, arreglar objetos rotos, reciclar y espantar plagas. Hoy te comparto un truco casero y algunas variantes para descongelar el freezer rápido.

Es importante limpiar el freezer y eliminar las bolas de hielo para mantener los alimentos seguros y evitar daños en el aparato.

Cómo descongelar el freezer en pocos minutos: tres opciones de truco casero

Como siempre es bueno tener varias opciones, en esta ocasión no te comparto uno, sino tres trucos caseros para descongelar el freezer rápido. No es fácil descongelar un freezer para limpiarlo, requiere de tiempo, paciencia y tranquilidad.

Con un truco casero puedes agilizar la tarea y ahorrar tiempo. Es importante que para cada procedimiento desenchufes la heladera o freezer y protejas los alimentos que puedan perder la cadena de frío.

Lo mejor es hacerlo cuando el freezer está vacío y no hay alimentos en él. Además, siempre que descongeles el freezer es importante colocar una toalla vieja en el piso por si cae agua.

Puedes utilizar una espátula de metal caliente para remover el hielo pegado.

  1.  El primer truco casero para descongelar el freezer y eliminar el hielo consiste en colocar una olla o jarro de metal con agua caliente. El agua no tiene que estar hirviendo, pero sí lo bastante caliente como para derretir el hielo. Coloca el recipiente en el freezer y ciérralo. Puedes poner una toalla debajo para evitar algún daño en el interior.
  2. La segunda opción de truco casero también tiene como protagonista al calor. Puedes derretir el freezer con ayuda de un secador de pelo a temperatura y potencia media. Mueve el secador por todo el freezer, manteniendo una distancia de 10 cm, no lo acerques demasiado a la zona que deseas descongelar.
  3. Finalmente, puedes utilizar un truco casero un poco más lento pero igualmente efectivo. Una vez que la heladera o el freezer están desenchufados, ábrelo completamente y coloca un ventilador enfrente. Este truco casero acelera la circulación del aire y el proceso de descongelación.

Un truco y algo más: consejos para limpiar el freezer

Utiliza productos naturales de limpieza para desinfectar el freezer en profundidad.

Antes de realizar cualquier limpieza de freezer o heladera, vacíalos completamente y desenchúfalos. Revisa los alimentos, colócalos en una conservadora y elimina los vencidos o en mal estado. Puedes utilizar una mezcla de agua y vinagre para desinfectar el electrodoméstico y todas sus partes.

El bicarbonato de sodio también es muy efectivo para limpiar la heladera. Utiliza un paño de microfibra para limpiar o una esponja suave.

Las partes que se extraen las puedes limpiar aparte en un balde con agua y vinagre. Lo ideal es realizar una limpieza quincenal para mantener la heladera y el freezer impecables.

