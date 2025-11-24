Con paulatino ascenso de temperatura, así seguirá el tiempo en Resistencia

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y ambiente cálido a caluroso para los próximos días, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y paulatino ascenso de temperatura, llegando al jueves con una máxima de 34 grados.

En detalle, para este lunes -feriado nacional por el Día de la Soberanía- se espera despejado a ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde, y despejado hacia la noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 15 grados de mínima y 28 de máxima.

Asimismo, para el martes se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 31.

En tanto, para el miércoles se pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y ascenso de temperatura: mínima 19 grados y máxima de 34.

Por último, para el jueves, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado, con 21 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.