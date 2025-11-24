Casi 7 de cada 10 argentinos está en contra de los aportes sindicales obligatorios

La consultora Zentrix elaboró un informe en el que mostró que el 67,5% de los argentinos se posiciona a favor de un esquema voluntario de aportes hacia los sindicatos .

Ante la pregunta «¿Está de acuerdo con que la cuota sindical sea voluntaria?», el 43,9% respondió «Muy de acuerdo» y el 23,6% expresó estar De acuerdo». Un 14,7% se mostró neutral. Por el contrario, un 11,9% respondió estar «En desacuerdo» y el 5,9% «Muy en desacuerdo».

«La estructura laboral actual es percibida como rígida, desactualizada y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas. La demanda de cambio no surge sólo de la discusión política coyuntural, sino de una lectura más profunda sobre la necesidad de modernizar reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales», señaló el reporte.

Además, a esto se añade la mala imagen que la sociedad tiene de los sindicatos. La imagen de los sindicatos emerge como otro aspecto crítico. Según la encuesta, solo un 15,2% de los consultados tiene una percepción positiva de los gremios, mientras que el 63,9% tiene una valoración negativa.