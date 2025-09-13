Colonia Popular y Puerto Bastiani realizaron una jornada de plantación de especies nativas en el marco del programa “Barrios Verdes”

Con una amplia participación de instituciones educativas, organismos locales y vecinos, el viernes 12 de septiembre se desarrolló una jornada de plantación de especies nativas en el acceso a Colonia Popular y en la zona de Puerto Bastiani, en el marco del programa “Barrios Verdes”, una iniciativa de la empresa UNITAN, que además realizó la donación de los ejemplares.

La actividad estuvo encabezada por la intendenta Mariela Soto, acompañada por la presidenta del Concejo, Dra. Estela Medina, el concejal Diego Mónaco y el Dr. Gustavo Ferrer, asesor legal de la compañía impulsora de la propuesta.

Participación de la comunidad educativa y de instituciones locales

El encuentro contó con la presencia de alumnos y docentes de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, quienes se sumaron activamente a la plantación de árboles. También participaron representantes de instituciones locales, como el Centro de Salud, las Fuerzas de Seguridad, comunidades religiosas, el grupo de adultos mayores, el Centro de Experiencias Creativas Popular, el Consorcio Caminero N°22 y SAMEEP.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen la conciencia ambiental y fomentan la participación comunitaria, además de embellecer y preservar los espacios verdes.

Cuidado del ambiente y compromiso colectivo

El programa “Barrios Verdes” de UNITAN busca promover la forestación urbana con especies autóctonas, contribuyendo a la sustentabilidad y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. La donación de los árboles y el trabajo conjunto entre sector privado, municipio y comunidad constituye un ejemplo de articulación para la protección del entorno.

La intendenta Mariela Soto agradeció la presencia de los vecinos y el compromiso de las instituciones: “Este tipo de jornadas demuestra que el cuidado del ambiente es una tarea que nos involucra a todos. Plantar un árbol es sembrar futuro”.