Claudio “Tano” Marciello conmemora a Almafuerte en Corrientes

El legendario guitarrista de Almafuerte llega a Corrientes para brindar un show imperdible el sábado 8 de noviembre a las 21 horas en Zavod (Lamadrid 75, Corrientes). Será su única presentación en toda la región. Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de linke-arte.com y en los puntos de venta oficiales: Butacauno (Frondizi 33, Resistencia) y Que sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes).

Reconocido por su virtuosismo y por haber sido durante más de dos décadas el guitarrista y compositor de Almafuerte junto a Ricardo Iorio, Claudio “Tano” Marciello es una figura fundamental del heavy metal argentino. Tras la disolución de la banda, continuó su carrera con CTM, su proyecto solista con el que mantiene viva la fuerza y el espíritu de aquel legado.

CTM está integrada por Leandro Radaelli (bajo y voz), Giuliano Noe (guitarra) y Melina Marciello (batería), conformando una formación potente y afianzada que recorre el país presentando un show que combina clásicos de Almafuerte con composiciones propias de su extensa carrera solista.

Con una trayectoria marcada por la autenticidad, la técnica y la pasión, el “Tano” Marciello sigue convocando a distintas generaciones de seguidores. Su presentación en Corrientes promete una noche cargada de emoción, historia y puro metal argentino.