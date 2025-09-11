Claudia Panzardi recorre Colonia Elisa y refuerza su compromiso con la comunidad

En el marco de su campaña como candidata a Diputada Nacional por la Lista 502, color Verde, Claudia Panzardi realizó una intensa jornada de visita y contacto con vecinos de Colonia Elisa, reafirmando su compromiso con la comunidad y destacando la importancia de la participación ciudadana en las elecciones del 26 de octubre.

Visitas a instituciones educativas

Uno de los puntos centrales de la recorrida fue el Jardín de Infantes N° 105 “Guido Miranda”, donde Panzardi se reunió con las docentes y autoridades del establecimiento. Durante la visita, la candidata realizó el compromiso de aportar un aire acondicionado para la Secretaría y una bandera de ceremonias, como parte de su plan de acompañamiento a las instituciones educativas del pueblo.

En un gesto de cercanía y reconocimiento, Panzardi saludó a las maestras por su día y entregó una torta adquirida en la panadería local de Itatí Gómez, mostrando su apoyo a los comercios del pueblo y su interés en fortalecer la economía local.

Apoyo a familias y vecinos

La candidata también visitó Todo Moto, donde adquirió elementos solicitados por la mamá de Abi, una niña que ha acompañado durante varios años en su proceso, demostrando un enfoque de campaña basado en la cercanía, la escucha y la respuesta a necesidades concretas de los vecinos.

Encuentros con la comunidad

Durante la jornada, Panzardi mantuvo encuentros con distintos actores locales: fue recibida por Negrito Abatte y el Sr. Dávalo, participó de reuniones con grupos de mujeres en casa de Alicia Fernández, y saludó a quienes la esperaban a la salida de la Radio del Pueblo 95.5.

En cada interacción, la candidata destacó el valor del trabajo colectivo y la unidad del pueblo, remarcando que los objetivos planteados por los vecinos deben cumplirse a través de acciones concretas y políticas de acompañamiento.

Mensaje de campaña

Claudia Panzardi concluyó la recorrida enfatizando la importancia de estar unidos por el bien de Colonia Elisa y cumpliendo los sueños que los vecinos le han planteado durante estos encuentros. “El 26 de octubre tenemos que estar unidos por el bien de nuestro pueblo. Lo haremos juntos”, aseguró, subrayando su compromiso con la transparencia, la cercanía y la atención a las necesidades locales.

Con estas acciones, la candidata busca consolidar una campaña basada en la proximidad, la acción concreta y la defensa de los intereses de la comunidad, posicionándose como la única representante de Colonia Elisa en la lista local y reforzando su propuesta de compromiso y servicio a la gente.