Chorotis celebró el Día del Maestro con un homenaje a los docentes locales

En el marco del Día del Maestro, la comunidad educativa de Chorotis se reunió este miércoles en la Escuela N° 481 Juan XXIII para rendir homenaje a los docentes que día a día contribuyen a la formación de las futuras generaciones. La ceremonia incluyó reconocimientos, palabras alusivas y momentos de encuentro entre alumnos, docentes y familias.

Reconocimiento a la vocación docente

La celebración tuvo como eje central el homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, figura histórica de la educación argentina, y a todos los maestros y maestras que desempeñan su labor con dedicación, esfuerzo y vocación.

El intendente Ariel Hofstetter acompañó la ceremonia, resaltando la educación como un pilar fundamental de la comunidad y destacando la importancia del trabajo docente en la construcción de valores, conocimientos y oportunidades para los niños y jóvenes de Chorotis.

“Cada maestro y maestra deja una huella imborrable en la vida de nuestros estudiantes. Reconocer su labor es reconocer el futuro de nuestra comunidad”, expresó el jefe comunal durante la jornada.

Educación como eje de desarrollo

El Día del Maestro en Chorotis se convirtió en una oportunidad para reafirmar el compromiso con la educación pública, fortalecer los lazos entre escuela y comunidad, y celebrar la dedicación de quienes, con pasión y responsabilidad, contribuyen al crecimiento académico y personal de los alumnos.

La ceremonia contó con la participación activa de la comunidad educativa y destacó la relevancia de valorar, apoyar y reconocer la labor docente como motor de desarrollo local y social.

Un homenaje con sentido

Más allá de los discursos y reconocimientos, la jornada se vivió como un momento de encuentro, gratitud y celebración, recordando que la educación es un derecho y un compromiso compartido, y que cada docente es un actor clave en la construcción del futuro de Chorotis.