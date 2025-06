Chorotis: La Vicegobernadora Silvana Schneider Consolida El Trabajo Del Programa “Fortaleza En Territorio”

”Nos interesa que los chicos, se sientan apoyados, que sepan que no están solos, que hay caminos distintos y posibles. El Programa Fortaleza no es un discurso, es una acción concreta que se construye con cada charla, con cada espacio de contención y con cada comunidad que acompañamos”-manifestó la vicegobernadora Schneider.

En el marco del programa provincial Fortaleza en Territorio, la vicegobernadora Silvana Schneider, presidió este martes una nueva jornada de prevención y sensibilización sobre los consumos problemáticos, en la Escuela de Educación Secundaria N° 101 “Ana María Janovich” de la localidad de Chorotis.

La actividad, reunió a estudiantes y docentes de instituciones educativas de la zona; autoridades provinciales y municipales; equipos técnicos, con el objetivo de acercar herramientas, información y acompañamiento frente a las problemáticas vinculadas al consumo de sustancias.

Durante el encuentro, la vicegobernadora remarcó la importancia de fortalecer la prevención desde edades tempranas y destacó el valor de llevar estas acciones al interior provincial. “Es fundamental comprender lo que produce el consumo problemático en las personas y cómo destruye todo a su paso, una vez que se ingresa en ese camino. Tenemos que internalizar lo importante que es no llegar a esa situación. Por eso, insistimos tanto en la prevención, especialmente con los más jóvenes”, expresó Schneider.

Además Schneider remarcó: “Desde el Estado estamos redoblando esfuerzos para llegar a cada rincón de la provincia, no sólo con información, sino con presencia activa, escucha, y con el acompañamiento necesario para transformar esta realidad.

Por su parte, el intendente Ariel Hofstetter valoró la iniciativa y celebró la llegada del equipo provincial al pueblo. “Estamos muy contentos de que puedan venir a dar estas charlas, porque hacen mucha falta para nuestra comunidad. Todos sabemos que el consumo existe, y que afecta incluso a un pueblo tan chico y tranquilo como el nuestro. Agradezco que hayan venido acompañados y por todo lo que van a brindar hoy”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, Analía Conradi, directora de la escuela E.E. S. N° 101, “Ana María Janovich”, que fue la anfitriona del encuentro, agradeció la presencia de las autoridades y reconoció el compromiso de la vicegobernadora. “A veces desde las grandes ciudades no se tiene en cuenta a las comunidades más pequeñas, por eso valoramos profundamente esta visita. Le agradezco especialmente a usted, vicegobernadora, porque esto demuestra su compromiso con los jóvenes, con su presente y su futuro. Esto no tiene un fin político, sino el deseo genuino de ayudar a quienes no siempre tienen acceso a este tipo de oportunidades”, expresó.

La jornada contó con la presencia de la subsecretaria contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Dra. Analía Ramírez; el equipo del Programa Fortaleza, conformado por las licenciadas, Alejandra Castro y Solange Krejci; la representante del área de Salud Mental, Lic. María Alejandra Ambroggio; y la directora de Promoción del Empleo, Cra. Andrea Hernando, quien presentó el programa Impulsar Chaco, orientado a generar oportunidades laborales para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, se desarrollaron exposiciones temáticas, abordajes interdisciplinarios y presentaciones de recursos asistenciales, con participación de escuelas de la zona como la E.E.S. N° 27 (anexo Venado Tuerto), la E.E.P. N° 320, la E.E.P. N° 481 y la modalidad Jóvenes y Adultos.

El Programa Fortaleza, impulsado por el gobernador Leandro Zdero y liderado por la vicegobernadora, Silvana Schneider, tiene como objetivo generar espacios de contención, prevención y acción frente a los consumos problemáticos, mediante un abordaje integral que articula el trabajo de equipos técnicos, autoridades locales y actores comunitarios en el territorio.

Si estás atravesando una situación de consumos problemáticos o conoces a alguien podés comunicarte con guardia remota: turno diurno Cel.3624-618432, (08 a 20 Hs.), turno nocturno, Cel.3624-814825, (20 a 08 Hs.).