Castracion Gratuita De Mascotas. Penultima Jornada En Villa Rio Negro

La campaña de castración gratuita que organiza la Municipalidad de Resistencia, está llegando a su fin en el Centro Comunitario de Villa Río Negro. En esta jornada fueron esterilizados los felinos, mientras que el jueves, última presentación en ese lugar, será el turno de los canes.

Milagros es una joven vecina del barrio y llegó a su Chloe a castrar. “Hace dos años que la tengo, ya era hora, la encontré en la calle, estaba flaquita, la rescaté y la tengo conmigo desde entonces”.

Mientras que la veterinaria Giuliana López explicó que “es la última semana que estaremos en Villa Río Negro, hemos tenido mucha concurrencia”.

Recordó que es importante el ayuno de las mascotas, que no deben menor a las 8 horas ni mayor de las 12, además que para la cirugía se tienen en cuenta muchos factores, en el caso de los gatos que no hayan tenido crías o que no estén en celo.