Charata: un adolescente fue encontrado sin vida en una obra en construcción

El sábado por la tarde, cerca de las 18, efectivos policiales de Charata acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Maipú, al 249, donde se produjo el hallazgo de una persona sin vida.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer de 39 años, que contó haber encontrado a su hijastro, de 15 años, colgado de una viga colocada en una habitación en construcción que mantiene en su casa. La mujer solicitó ayuda a una vecina para bajar el cuerpo del adolescente que tomó la triste decisión.

En el lugar, los uniformados secuestraron un cable tipo acerado, el cual habría utilizado el menor de edad para quitarse la vida.

Tras las primeras tareas, se dio intervención a los Bomberos de la Policía del Chaco y a profesionales que arribaron en el Móvil Tanatológico, para realizar las pericias necesarias. En esa línea, la fiscalía interviniente ordenó la autopsia y que el cuerpo sea posteriormente entregado a sus familiares.